Вице-мэром города Ош назначена 39-летняя Венера Рыскулова

Вице-мэром Оша назначена 39-летняя Венера Рыскулова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, Венера Рыскулова будет курировать социальный блок. Распоряжение подписал градоначальник южной столицы Алмаз Мамбетов.

Венера Рыскулова родилась 13 октября 1981 года в селе Кара-Дыйкан Узгенского района Ошской области. Ранее работала на различных должностях в Нацстаткоме и аппарате правительства. Последняя должность, которую она занимала, — эксперт отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики в кабинете министров.

Имеет два высших образования, советник государственной службы 3-го класса.

Отметим, ранее должность вице-мэра по социальным вопросам в мэрии Оша занимал Эмиль Шадыханов.