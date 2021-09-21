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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Мэрия Бишкека просит не отправлять контактных детей в школы и детсады

Мэрия Бишкека просит не отправлять ребенка в школу или детский сад, если он контактирует с зараженным COVID-19 или у него есть симптомы ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

«Если ваш ребенок заболел, срочно вызывайте врача. При соблюдении карантина членами семьи помните, что школьник или дошкольник тоже может быть носителем коронавируса и, сам того не подозревая, заражать окружающих», — отметили в мэрии.

В муниципалитете призвали горожан соблюдать карантинный режим в случае заболевания. «Не выходите на работу, носите маски, чаще мойте руки или пользуйтесь антисептиком и получите прививку», — добавили там.

Напомним, в Кыргызстане 15 сентября начался учебный год в традиционном режиме, в Бишкеке с 20 сентября заработали детские сады.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207807/
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