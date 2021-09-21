10:56
USD 84.80
EUR 99.29
RUB 1.16
Общество

В Кыргызстане проводят исследование по питанию детей, девочек и женщин

В Кыргызстане проводят национальное исследование по питанию детей, девочек и женщин. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, сейчас проходят тренинги для полевых и медицинских работников.

«Основная цель — оценка статуса питания детей в возрасте от 6 до 59 месяцев и 5-9 лет, девочек в возрасте 10-19 лет, небеременных женщин репродуктивного возраста и беременных женщин. Оценивается практика кормления детей грудного и раннего возраста, причин анемии, потребления обогащенных продуктов питания», — отметили в Минздравсоцразвития.

Мероприятия проходят в рамках Государственной программы по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек — процветающая страна» и Государственной программой по продовольственной безопасности и питанию на 2019-2023 годы.

«Исследование является одним из научных, безопасных и необходимых шагов на пути улучшения здоровья населения страны», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207783/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
Медиков жалко. Почему волонтеры готовят еду тем, кто работает в красных зонах
В МЧС сообщили, что кормят медиков в красных зонах. Волонтеры это опровергают
Питание многих детей до двух лет в Баткене и Джалал-Абаде назвали неприемлемым
Больше мяса, сыра и сгущенки. У солдат-срочников изменилось меню
Этого мало. В БГК считают, что необходимо увеличить стоимость питания в детсадах
Со школьников в Чалдоваре и Каинды требуют деньги за питание. Родители возмущены
Ресурсы иссякли. Волонтеры прекратили кормить врачей в Бишкеке
Распространение COVID-19. Как правильно питаться во время пандемии
В Кыргызстане первоклассников в еще 100 школах обеспечили горячим питанием
Врачи рассказали, как питаться после коронавируса
Популярные новости
Домогательства в&nbsp;СИЗО. Конфликт вышел на&nbsp;новый уровень Домогательства в СИЗО. Конфликт вышел на новый уровень
Племянница Курманбека Бакиева вышла в&nbsp;Турции замуж за&nbsp;сына депутата Племянница Курманбека Бакиева вышла в Турции замуж за сына депутата
Кто и&nbsp;зачем? В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;стадионе &laquo;Спартак&raquo; собралось около 500 молодых людей Кто и зачем? В Бишкеке на стадионе «Спартак» собралось около 500 молодых людей
Дешевеют только бараки, или Что происходит на&nbsp;рынке недвижимости Дешевеют только бараки, или Что происходит на рынке недвижимости
Бизнес
Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на&nbsp;российском рынке Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
21 сентября, вторник
10:53
Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на...
10:41
В городе Ош мужчина убил своего родного брата
10:22
COVID-19 в мире. Заразились более 229 миллионов, умерли более 4,6 миллиона
10:11
Бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов стал почетным гражданином Таласа
10:00
COVID-19. Когда ждать очередного роста