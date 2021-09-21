В Кыргызстане проводят исследование по питанию детей, девочек и женщин

В Кыргызстане проводят национальное исследование по питанию детей, девочек и женщин. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, сейчас проходят тренинги для полевых и медицинских работников.

«Основная цель — оценка статуса питания детей в возрасте от 6 до 59 месяцев и 5-9 лет, девочек в возрасте 10-19 лет, небеременных женщин репродуктивного возраста и беременных женщин. Оценивается практика кормления детей грудного и раннего возраста, причин анемии, потребления обогащенных продуктов питания», — отметили в Минздравсоцразвития.

Мероприятия проходят в рамках Государственной программы по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек — процветающая страна» и Государственной программой по продовольственной безопасности и питанию на 2019-2023 годы.

«Исследование является одним из научных, безопасных и необходимых шагов на пути улучшения здоровья населения страны», — отметили в ведомстве.