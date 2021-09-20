Цифра дня. 16 человек умерли после заражения коронавирусом за неделю

С 14 по 20 сентября в Кыргызстане зарегистрировали 16 случаев смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что это на четыре случая меньше, чем с 7 по 13 сентября. Большинство смертей зарегистрировано в Бишкеке (8) и Чуйской (5) области. Два случая отмечено в Нарынской области и один — в Иссык-Кульской.

За прошедшую неделю в Оше, Ошской, Таласской, Джалал-Абадской и Баткенской областях не зафиксировано ни одного летального исхода.