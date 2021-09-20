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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 228,5 миллиона, умерли более 4,6 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 482 тысячи 612 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 228 миллионов 502 тысячи 47 человек. Больше всего зараженных в США (42 миллиона 87 тысяч 432), Индии (33 миллиона 448 тысяч 163), Бразилии (21 миллион 239 тысяч 783), Франции (7 миллионов 43 тысячи 875), Великобритании (7 миллионов 464 тысячи 791), России (7 миллионов 170 тысяч 69), Турции (6 миллионов 847 тысяч 229), Аргентине (5 миллионов 239 тысяч 232), Иране (5 миллионов 424 тысячи 835), Колумбии (4 миллиона 941 тысяча 64), Испании (4 миллиона 929 тысяч 546), Италии (4 миллиона 636 тысяч 111) и Германии (4 миллиона 149 тысяч 832).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 691 тысячи 332. За трое суток показатель вырос на 21 тысячу 557 человек. В том числе в США всего скончались 673 тысячи 763 человека, Бразилии — 590 тысяч 752, Индии — 444 тысячи 838, Мексике — 271 тысяча 303, России — 194 тысячи 671, Великобритании — 135 тысяч 539 и Италии — 130 тысяч 310.

В Кыргызстане зарегистрировали 177 тысяч 780 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 936 тысяч 954, Узбекистане — 168 тысяч 437, Таджикистане — 17 тысяч 484.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207657/
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