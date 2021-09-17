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Общество

Стройкомпания пообещала установить защитный козырек на улице Раззакова в Бишкеке

Частная стройкомпания пообещала установить защитный козырек на объекте на улице Раззакова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Ранее читатель жаловался, что на строительном объекте в центре города отсутствует защитный козырек.

Отмечается, что на пересечении улиц Токтогула и Раззакова строят 12-этажную гостиницу с апартаментами. Представители компании обязались скоро установить защитный козырек со стороны улицы Раззакова. Со стороны Токтогула он есть, но не отвечает требованиям СНиПов.

В случае невыполнения обязательств Бишкекглавархитектура будет вынуждена обратиться в соответствующие органы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207358/
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