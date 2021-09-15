Новый закон об образовании. Педагоги не вправе требовать матпомощь с учащихся

Работники образовательной организации (руководитель, педагоги и другие) не вправе требовать от учащихся и их родителей (законных представителей) оказания финансовой и иной материальной помощи для их учреждения. Об этом говорится в проекте нового закона КР «Об образовании».

Читайте по теме Поборы в школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются

Согласно документу, попечительские советы государственных или муниципальных образовательных организаций могут на добровольной основе привлекать финансовые и иные материальные средства, формируемые из добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц, других поступлений, не противоречащих законодательству КР.

О поиске и привлечении доноров (инвесторов, меценатов) и финансовых средств вправе объявлять через средства массовой информации, интернет-сайты и иными способами. В последующем обязателен отчет о поступивших средствах и их расходовании.

Информация для родителей учащихся должна быть размещена на видном и общедоступном месте образовательной организации.

Запрещается собирать финансовые средства с лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и с родителей, имеющих инвалидность или детей с инвалидностью, а также с детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей).

Отметим, что эта норма содержится и в действующем Законе КР «Об образовании». Однако родители школьников регулярно жалуются на денежные поборы.

Напомним, Министерство образования и науки разработало новый закон об образовании и вынесло его на общественное обсуждение. Количество статей увеличилось почти вдвое.