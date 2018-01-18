Боитесь стать слабоумным? Откажитесь от чрезмерного потребления соли

Генетики пришли к выводу, что употребление соли приводит к слабоумию. Об этом пишет авторитетный научный журнал Nature Neuroscience.

Ученые отмечают, что это происходит из-за свойств соли, которые стимулируют размножение клеток, препятствующих производству окиси азота. Дело в том, что окись азота является важнейшей молекулой для правильного функционирования мозга и сердца.

В Корнеллском университете генетики провели исследование, которое помогло получить данные, ярко показывающие, что кишечник тесно связан с работой мозга.

Неправильное питание негативно влияет на микрососуды, что приводит к ускоренному слабоумию.

В последнее время ученые все чаще обращаются к проблеме чрезмерного употребления соли, так как соленая пища приводит к деменции и другим видам слабоумия. Причем эти болезни могут настигнуть людей независимо от их возраста.

«Полученные нами данные ярко демонстрируют то, какую важную роль кишечник играет в работе мозга. Нам удалось найти очередной пример того, как пища влияет на наше поведение и здоровье, и показать, как неправильные пищевые привычки негативно влияют на микрососуды мозга и способствуют развитию слабоумия», — пишет Джузеппе Фарако (Giuseppe Faraco) из Корнеллского университета (США).

В последние годы многие медики и биологи начали обращать внимание на то, что употребление больших количеств соли заметно повышает вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также деменции и других форм слабоумия у молодых и пожилых людей, принадлежащих к самым разным социальным слоям.

Фарако и его команда попытались выяснить, почему употребление чрезмерно больших количеств соли не помогает, а вредит организму, наблюдая за жизнью мышей, в чью диету они добавляли такое количество этой приправы, которое превышало норму в 8-16 раз. Через несколько недель в их организме произошли резкие изменения — приток крови к их мозгу резко снизился, давление повысилось, а в их поведении ученые зафиксировали первые признаки ухудшения реакции и остроты памяти. При этом биологи не нашли никаких следов воспалений и прочих нарушений в работе кровеносной системы мозга, которые обычно приводят к подобным последствиям.

Пытаясь понять, с чем это могло быть связано, исследователи сравнили состав микрофлоры у этих мышей и их сородичей, питавшихся по нормальной диете. Как оказалось, соль заставляет определенные типы иммунных телец активно размножаться в тонком кишечнике мышей. Они, в свою очередь, вырабатывают интерлейкин-17, сигнал воспаления. Когда он попадает в клетки кишечника, он подавляет выработку важной сигнальной молекулы — моноокиси азота (NO).

Это вещество, как сегодня считают ученые, дирижирует большим числом самых разных процессов в нашем организме, в том числе расширением и сужением сосудов и старением.