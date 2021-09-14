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Общество

Инвентаризация. Предлагается принять единый закон об образовании

Все базовые законы, регулирующие систему образования, следует объединить в один документ. Об этом сообщили участники круглого стола по обсуждению предварительных итогов инвентаризации Закона «Об образовании».

Отмечается, что во встрече участвовали представители госорганов, международных организаций, гражданского общества, академического сообщества и эксперты в сфере образования.

Замминистра образования Нурлан Омуров сообщил, что инвентаризация направлена на оптимизацию нормативно-правовой базы в образовательной сфере. По его словам, анализ действующего законодательства показал, что имеются пробелы, противоречия и коллизии, дублирование и излишние положения.

Для устранения недостатков предлагается принять единый закон об образовании. Ожидается, что документ консолидирует действующее законодательство в сфере образования и станет отраслевым законом.

В новом проекте закона расширена понятийная база, введены определения вариативная форма дошкольного образования, дополнительное профессиональное образование, дуальное обучение, интегративное образование. В проект закона вошли также электронная форма обучения, электронная подпись.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206946/
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