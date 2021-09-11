В Бишкеке водитель сбил мужчину и скрылся. Его осудили на два года

Октябрьский районный суд Бишкека признал виновным 29-летнего Т.Н. по статье «Оставление в опасности» УК КР и приговорил к лишению свободы сроком на два года.

Т.Н. обвиняется в том, что он, скрываясь от сотрудников правоохранительных органов России, незаконно пересек границу и проживал на территории Кыргызстана без какой-либо соответствующей регистрации. Он же, управляя автомашиной марки Mitsubishi Space Gear, в Бишкеке на улице Анкара совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

«Пешеход, отлетев в противоположную сторону движения, ударился об автомашину марки Toyota-Camry. По пути следовании в больницу в салоне кареты скорой помощи, не приходя в сознание, он скончался. Обвиняемый Т.Н. после совершения наезда, отключив осветительные фары, скрылся в неизвестном направлении, бросив автомашину в новостройке «Кара-Жыгач» города Бишкека», — указывается в приговоре.

Бишкекский городской суд оставил это решение в силе.