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Общество

Самый лучший мэр. Африканцы посвятили танец главе одного из городов Казахстана

Девять полураздетых африканцев посвятили горячий танец мэру Усть-Каменогорска (Казахстан) Жаксылыку Омару. Видео появилось в Instagram-паблике Privet iz Afriki, где любой желающий может заказать для себя или своих знакомых видеопоздравление.

В кадре девять мужчин из Африки атлетического телосложения сначала произносят: «Жаксылык Омар — самый лучший аким (мэр)», а потом танцуют зажигательный танец и целуют портрет чиновника.

Через несколько часов в этом же паблике появилось новое видео, где те же самые мужчины извинились перед градоначальником. «Жаксылык Омар, просим у вас прощения. Мы больше так не будем», — пообещали молодые люди и исполнили еще один танец под песню Элтона Джона Sorry seems to be the hardest word.
Выяснилось, что видео заказал администратор одной из страниц в Instagram для привлечения внимания людей. За один день вирусный ролик собрал более 500 тысяч просмотров. По данным казахстанских СМИ, в муниципалитете Усть-Каменогорска юмор оценили.

«Как и все жители города, мы тоже посмотрели этот ролик, в том числе аким. Он тоже посмеялся над шуткой. Но непонятно, автор то ли хотел поздравить, то ли насолить. Мы отреагировали на это как на шутку», — прокомментировал ролик советник мэра города Алибек Турсимбетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206453/
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