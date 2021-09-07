Цифра дня. 1 тысяча 766 бишкекчан обратились к врачам с укусами животных

С начала года в Бишкеке по поводу укусов животными обратилось к врачам 1 тысяча 766 человек. Об этом сообщили в столичном Центре госсанэпиднадзора.

По его данным, почти седьмая часть пострадавших (14,6 процента) — дети до 14 лет. Большинство людей (84,3 процента) укусили собаки, еще 13 процентов — кошки, 1,9 процента — крысы, 0,8 процента — другие животные.

От укуса животных можно заболеть бешенством. Но пока случаи не зафиксированы.

Бешенство — типичная зоонозная инфекция, к которой восприимчивы все виды домашних и диких животных. В природе в основном это волки, шакалы, лисицы, койоты, животные семейства кошачьих, енотовидные собаки.

Вирус бешенства очень быстро проникает в месте укуса или ослюнения больным животным и проходит в головной и спинной мозг, распространяется по всему организму, что приводит к развитию параличей и неизбежно к смерти. Заболевание у человека может возникнуть через 10-90 дней с момента укуса или ослюнения больным животным.

В центре добавили, что в случае укуса домашним животным не надо его убивать. «Пригласите ветеринарного врача для осмотра животного и, получив рекомендации, закройте и понаблюдайте за ним в течение 10 дней. Если за это время животное окажется здоровым, то вам не придется получать длительный курс прививок против бешенства. Кроме того, даже при незначительном повреждении кожных покровов или ослюнении кожи и одежды необходимо как можно раньше промыть рану большим количеством мыльной воды, сделать повязку стерильным бинтом и немедленно обратиться в Спортивно-реабилитационный центр по адресу: проспект Манаса, пересекает улицу Токтогула (кабинет 41) с 8.00 до 17.00. В воскресные и праздничные дни помощь оказывается круглосуточно дежурным медперсоналом», — отметили в ЦГСЭН.

Нельзя обрабатывать рану йодом или спиртом, срезать кожу ножницами или зашивать рану.

В медицинском учреждении пострадавшему окажут квалифицированную медицинскую помощь и назначат, если это необходимо, прививки против бешенства, но не позднее 14-го дня с момента укуса.