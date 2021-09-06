Ужасающее состояние территориальной больницы Лейлека показал местный житель

Ужасающее состояние отделения территориальной больницы Лейлекского района Баткенской области показал местный житель. Видео с 24.kg поделился Файзулла Жээналиев.

По его словам, видеоролик снят в марте 2021 года в отделении психонаркологии. В ролике Файзулла Жээналиев показывает плачевное состояние медучреждения: тесную, плохо оснащенную кухню, узкие коридоры, дырки в полу, торчащие из железной кровати пружины, разрушенные и прогнившие стены, покрытые плесенью доски на кроватях, установленных вместо прокатных пружин, полиэтилен на окнах.

На кадрах мужчина в белом халате, предположительно врач, рассказывает, что здание построено в 1950-е годы. За это время ни разу не проводился капитальный ремонт. В здании нет отопления и условий для содержания пациентов. Территория медучреждения также не облагорожена.

«Часто посещаю это место, чтобы помочь с продуктами для больных. Когда заходишь в здание хочется плакать. В отделении содержится около 20 пациентов. Как мне известно, в медучреждении работает только один врач. Здание на грани развала. Никакого внимания и поддержки нет. С марта ничего не изменилось. Все стоит в том же состоянии, как было», — заключил Файзулла Жээналиев.