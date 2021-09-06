Снимите это немедленно! Активисту не понравился перевернутый тундук в Asia Mall

Активист Акжолтой Тукунов требует снять перевернутый тундук в Asia Mall. Видео он распространил в социальных сетях.

«Пришел в крупный ТЦ Asia Mall. Руководство не знает историю и обычаи кыргызов. Повесили три тундука в перевернутом виде. Они даже не знают, в каком положении должен висеть тундук. Это манкуртизм. Те, кто изучает историю, знают, что тундук лежал в перевенутом состоянии только в том случае, когда враг захватывал кыргызов», — отметил гражданский активист.

В связи с этим Акжолтой Тукунов потребовал администрацию торгового центра снять национальный атрибут.

PR-менеджер ТЦ Asia Mall Азат Шаршенов в беседе с журналистомпризнался, что при оформлении торгово-развлекательного комплекса произошел казус.

«Действительно, произошел такой курьез. Неоднакратно подходили посетители и указывали на ошибку. Дело в том, что подрядная компания, которая устанавливала тундуки, повесила их неправильно. Администрация попросила национальный элемент повесить в надлежащем виде. Сегодня это будет сделано», — заключил он.

Отметим, в конце июля этого года с могилы писателя с мировым именем Чингиза Айтматова Минкульт убрал тундук, заявив, что проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Сын Чингиза Айтматова Аскар уличил чиновников во лжи. По его словам, тундук просто выбросили прямо за мемориальным комплексом «Ата-Бейит». В ведомстве стали оправдываться, что тундук демонтирован, потому что многие якобы считали, что тундук на земле — это плохая примета.

Скандал удалось погасить только после того, как президент Садыр Жапаров распорядился прекратить вандализм на месте захоронения народного писателя страны. Чиновники вынуждены были подчиниться главе государства.