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Общество

Вручение кинопремии «Ак илбирс» за 2019 год состоится 1 октября

Фото организаторов. Статуэтки «Ак илбирс»

В Бишкеке 1 октября состоится вручение IX национальной премии «Ак илбирс». Об этом сообщается в соцсетях кинофорума.

«Ак илбирс» — ежегодная церемония награждения лучших специалистов кинематографии по итогам ушедшего года.

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Напомним, церемония награждения кинопремии за 2019-й планировалась на 25 апреля в столице, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

Претендовали на премию фильмы любого жанра, произведенные в стране в 2019 году.

Статуэтками отметят лучшие фильм, сценарий, режиссера, оператора, художника, монтажера, композитора, звукорежиссера, актеров за мужскую и женскую роли, анимационную и документальную ленты — всего 18 номинаций. Одну из премий вручат за выдающийся вклад в развитие национального кинематографа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206051/
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