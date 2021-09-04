Россия увеличит квоты в своих вузах для студентов из стран СНГ

В российских вузах в следующем учебном году увеличится количество бесплатных мест для иностранных студентов, сообщил заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов.

По его словам, квота достигнет 23 тысяч мест. В этом учебном году этот показатель составляет 18 тысяч мест. Вопрос увеличения квоты обсуждался в течение нескольких лет при участии депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. В результате совместной работы Россотрудничества, МИД и Минобрнауки в прошлом году правительство увеличило квоты.

По словам Павла Шевцова, заявки поступают от абитуриентов более чем из 170 государств. Но страны СНГ остаются в центре внимания. Квота возрастет для всех государств Содружества. По этому поводу проводятся консультации с дипломатами за рубежом и ведущими отечественными компаниями.

«Таджикистан является лидером по интересу к российскому образованию. На 630 мест поступило около 6 тысяч заявок, то есть конкурс составил девять человек. Активны абитуриенты из Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, Азербайджана, Армении. В прошлом году из Туркменистана в отборочных испытаниях приняли участие 1,8 тысячи человек, 220 из них получили право на бесплатное обучение в России», — говорится в сообщении.