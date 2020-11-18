В Министерстве образования и науки КР состоялось награждение победителей конкурса «Лучший студент СНГ — 2020». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, победителей поздравил глава Минобразования Алмазбек Бейшеналиев.

«Цель проекта – выявить значимые инновационные проекты молодых ученых, а также поощрить лучших учащихся всех вузов стран СНГ, наиболее активно проявивших себя в научно-исследовательской работе, творчестве, студенческом самоуправлении, спорте и создании объединяющей площадки для развития науки и образования, формирование сотрудничества студентов стран содружества», — проинформировали в министерстве.

Отмечается, что было подано 600 заявок из стран СНГ на участие в конкурсе, из них 70 — из Кыргызстана.

По результатам конкурса 24 кыргызстанца получили награды.

Отметим, международный проект «Лучший студент СНГ — 2020», организованный ассоциацией «Общенациональное движение «Бобек» и Ассоциацией молодых ученых СНГ, стартовал в марте.