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Общество

Звание «Лучший студент СНГ — 2020» получили 24 кыргызстанца

В Министерстве образования и науки КР состоялось награждение победителей конкурса «Лучший студент СНГ — 2020». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, победителей поздравил глава Минобразования Алмазбек Бейшеналиев.
«Цель проекта – выявить значимые инновационные проекты молодых ученых, а также поощрить лучших учащихся всех вузов стран СНГ, наиболее активно проявивших себя в научно-исследовательской работе, творчестве, студенческом самоуправлении, спорте и создании объединяющей площадки для развития науки и образования, формирование сотрудничества студентов стран содружества», — проинформировали в министерстве.

Отмечается, что было подано 600 заявок из стран СНГ на участие в конкурсе, из них 70 — из Кыргызстана.

По результатам конкурса 24 кыргызстанца получили награды. 

Отметим, международный проект «Лучший студент СНГ — 2020», организованный ассоциацией «Общенациональное движение «Бобек» и Ассоциацией молодых ученых СНГ, стартовал в марте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173448/
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