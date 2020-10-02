Для студентов из Кыргызстана может быть организован чартерный рейс в Россию

Республиканский штаб и МИД рассматривают вопрос организации чартерного рейса для студентов из Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.

По его словам, вопрос организации специального рейса для студентов из КР и тех, кто вылетает на лечение, рассматривает республиканский штаб совместно с МИД.

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«Кроме того, учитывая большой спрос на билеты в Россию, в настоящий момент выполняются чартерные авиарейсы в такие города, как Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Иркутск, Красноярск», — рассказал и. о. заведующего отделом сертификации аэропортов и регулирования перевозок Агентства гражданской авиации Карим Усманов.

Но на них есть ограничения. «Есть определенные лица, которые могут вылетать чартерными рейсами из Кыргызстана в РФ. Это дипломаты, специальная делегация, члены семьи тех граждан, у которых имеется гражданство России», — подчеркнул Курманбек Акышев.

Отмечается, что список пассажиров на чартерные рейсы формируется через посольство РФ в КР.