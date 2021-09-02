В Кыргызстане проходят учения «Юг-2021». В них участвуют гражданские лица

В Кыргызстане со 2 по 4 сентября в Баткенской и Ошской областях проходят совместные командно-штабные и мобилизационные учения «Юг-2021». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Уточняется, что в мероприятии примут участие около 1,5 тысячи гражданских служб, более 200 военнослужащих Министерства обороны, МВД, МЧС, а также Пограничной службы ГКНБ.

«Учения проводятся по плану подготовки Вооруженных сил. Цель мероприятия — отработка действий органов военного, государственного и местного самоуправлений в случае введения военного режима и ЧП в отдельных местностях республики. Кроме того, участники отработают практическую мобилизацию формируемых воинских частей и выполнение боевых задач в условиях обострения обстановки», — сказали в Минобороны.

В рамках учений проверят реальное состояние боевой и мобилизационной готовности войск к выполнению задач по предназначению, а личный состав резервных формирований получит практический опыт выполнения упражнений учебной стрельбы из стрелкового оружия.