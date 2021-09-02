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Общество

ГУОБДД предлагает увеличить количество часов на изучение ПДД в автошколах

Многие водители не могут ответить на вопрос, какую автошколу они окончили. Об этом на круглом столе сообщил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

По его словам, сотрудники ГУОБДД проводили опрос среди водителей, нарушивших правила ПДД, и выяснили, что автолюбители даже не знают адреса оконченной автошколы.

«Опрос проводили и среди курсантов. Спрашивали, будут ли они самостоятельно ремонтировать свой автомобиль при поломке. Но практически все отвечают, что лично заниматься этим не будут, а доверятся специалистам на станции техобслуживания (СТО). Поэтому в автошколах предлагаем сократить количество отведенных часов на изучение конструкции автотранспорта и увеличить занятия по изучению ПДД. Нужно менять систему подготовки», — сказал Азамат Исраилов.

Ранее сообщалось, что сайт по отслеживанию рейтинга автошкол появится в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205820/
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