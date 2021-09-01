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Общество

Россия согласовывает с Кыргызстаном проект создания единой системы ПВО

Соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) России и Таджикистана проходит процедуру ратификации, подобные проекты обсуждаются с Кыргызстаном, Казахстаном и Арменией. Об этом заявил накануне по итогам заседания Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ заместитель председателя Координационного комитета генерал-полковник Юрий Грехов.

Он отметил, что на сегодня процедуру внутригосударственного согласования проходит проект соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО России и Кыргызстана. По завершении этой работы проект будет представлен для подписания министрам обороны двух стран.

Сейчас в состав сил и средств объединенной системы ПВО СНГ входят 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы. Руководство этими силами и средствами осуществляется национальными командованиями, а координацию совместных действий осуществляет председатель Координационного комитета по вопросам ПВО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205640/
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