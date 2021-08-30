Только за три дня в двух районах Чуйской области задержали 14 пьяных водителей

С 27 по 29 августа в связи с ростом количества дорожно-транспортных происшествий на территории Жайылского и Московского районов Чуйской области управление по обеспечению безопасности дорожного движения провело рейд под кодовым названием «Бахус».

По данным ведомства, рейдовые мероприятия были направлены на выявление грубых нарушений Правил дорожного движения, водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, и профилактику детского травматизма.

За три дня только в двух районах региона инспекторы выявили 165 нарушений ПДД, в том числе 14 водителей в алкогольном опьянении. На штрафные стоянки отправлено 24 автомашины.