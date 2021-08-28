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Общество

Вас услышали. В мэрии отреагировали на обращение жителей «Токольдоша»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел выездное рабочее совещание в жилмассиве «Токольдош» Октябрьского района, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, беспокойство вызывали вопросы безопасности перехода горожанами и школьниками улицы Толстого и железнодорожных путей.

В связи с этим высказывали просьбы к мэрии провести капитальный ремонт подземного пешеходного перехода, расположенного на данном отрезке улицы Толстого. Также серьезной проблемой жителей «Токольдоша» является нерешенность вопроса с 51 земельным участком, вокруг которого много лет идут споры с городскими службами.

Айбек Джунушалиев поручил вице-мэру, главе Октябрьской муниципальной администрации и соответствующим структурам мэрии принять меры по решению поднятых жителями «Токольдоша» и депутатом БГК вопросов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205488/
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