Афиша Бишкека на неделю: концерты, ярмарки и выставки

20-31 августа. Ярмарка Back to School

В программе школьная ярмарка, розыгрыш призов, мастер-классы, детский показ мод, танцевальный баттл, игры, аквагрим.

ЦУМ-2, 12.00-20.00.

31 августа — 3 сентября. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

1-3 сентября. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

10-31 августа. Персональная выставка

Сыдыкалы кызы Арууке представит свою живопись.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

13 августа — 1 сентября. Фотовыставка «Возрожденные Кижи — взгляд с высоты»

Специалисты компании Airpano Сергей Семенов и Сергей Румянцев сделали серию уникальных фотоснимков острова Кижи и Кижского архипелага. Лучшие из них представлены на выставке. Музей Кижи — одно из ярчайших светил в культурном созвездии европейской части России и один из крупнейших музеев под открытым небом.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

13 августа — 1 сентября. Выставка «Сюжеты и образы Низами: диалог Востока и Запада»

На выставке представлено 50 красочных планшетов с изображениями 41 музейного предмета из собрания Государственного музея Востока: рукописи, миниатюры, текстиль и живопись, а также предметы быта. Они демонстрируют поистине безграничное влияние, которое оказало и продолжает оказывать творчество Низами на изобразительное искусство разных стран.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

26 августа — 14 сентября. Выставка «Мой любимый Кыргызстан»

Это первая экспозиция из цикла тематических выставок, посвященных 30-летию независимости Кыргызстана.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

25-31 августа. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Проспект Чуй, 142, 10.00-18.00.

26 августа — 5 сентября. Выставка-ярмарка

Это временный магазин-выставка товаров, целью которого является привлечение внимания потенциальных покупателей и повышения продаж продукции женщин-предпринимательниц.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 10.00-20.00.

27-31 августа. Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел «Оймо-2021»

Цели фестиваля — развитие рынка ремесел в Кыргызстане, возрождение преемственности традиций, сохранение культурного наследия.

Аллея возле кинотеатра «Ала-Тоо», 10.00-20.00.

27-31 августа. Шоурум «Этно-мода»

В рамкам фестиваля «Оймо» пройдут презентации восьми кыргызских дизайнеров одежды и интерьера.

Галерея «Азия-Арт», 12.00-18.00.

1-5 сентября. Выставка, посвященная 30-летию независимости КР

Представлены фотографии, а также архивные материалы об обретении, становлении и развитии государственности нашей страны.

Мемориальный доме-музей Михаила Фрунзе, 10.00-18.00.

30-31 августа. Концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ

В программе произведения мировой классики и известные отечественные произведения. В состав оркестра входят молодые талантливые музыканты из стран Содружества и Грузии, победители престижных шоу и конкурсов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

31 августа. Празднование Дня независимости

Мэрия Бишкека приготовила для горожан праздничную программу. Во всех районах столицы будут установлены юрты с угощениями для горожан, выставки национальных костюмов, рукоделия, рисунков, национальных блюд.

Основные места действия: площадь Победы, парк имени Даира Асанова, площадка возле филармонии.

31 августа. Большая ярмарка

Вы сможете приобрести домашний текстиль, посуду, товары для дома, одежду, аксессуары и украшения и много чего другого. В программе мастер-классы для детей, концерт, выступления аниматоров и шаровое шоу, спортивные соревнования.

ТСРЦ «Технопарк», 14.00.

1 сентября. Благотворительная ярмарка

Десять процентов от выручки передадут общественному объединению «Мастерская онкопациентов».

Sierra Coffee (на проспекте Манаса), 12.00-18.00.

2 сентября. Кинопремьеры

«Шамбала» (драма). Фильм по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход».

«Три мушкетера» (мультфильм). Амбициозный щенок Д’Артаньгав отправляется в Париж, чтобы воплотить свою самую заветную мечту — стать королевским мушкетером. Героя ждут опасные, но очень веселые приключения в компании новых друзей, вместе с которыми ему предстоит отстоять добро и справедливость и защитить короля от злобного кардинала Ришелье.

«Нефутбол» (комедия). Дане Белых с детства твердили, что футбол — не женское дело, но она все равно стала капитаном футбольной команды. Вот только ее команду неожиданно собрались распустить. Спасти их может только победа. И Даня решает собрать своих подруг детства, с которыми играла еще в школе.

«После. Глава 3» (драма). Встреча с притягательным бунтарем Хардином разделила жизнь Тессы на до и после. Их судьбы кажутся неразрывно связанными, но Тесса сталкивается со сложным выбором: согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином.

«В западне» (триллер). Последнее испытание, которому подверг муж свою супругу, было убийство. Точнее — самоубийство. Но даже после гибели этого психопата вдова не обрела заслуженную свободу: прикованная к трупу своего мучителя в загородном доме она сталкивается с ужасными, заранее спланированными ловушками.

3 сентября. Благотворительный концерт

В исполнении артистов хора театра прозвучит мировая оперная классика, любимые и популярные произведения советских композиторов. Все собранные средства будут направлены на лечение старейшего работника театра, артиста хора, заслуженного артиста КР Рыспека Абдубачаева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.