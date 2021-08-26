27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — отрезок улицы Гагарина;

9.00-13.00 — отрезки улиц Раззакова, Орозбекова;

9.00-17.00 — жилмассивы «Чон-Арык» (улицы Чодронова, Кожобергенова), «Калыс-Ордо»;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Чортекова, Эр-Тайлак);

9.30-14.00 — 11-й микрорайон, 17а, 19-25, жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Дордой);

9.30-17.00 — улица Ахунбаева, 94/2, отрезки улиц Широкой, Керамической, Новосельской;

9.30-18.30 — улицы Курманджан Датки, БЧК, Торекула Айтматова;

13.00-15.00 — микрорайон «Джал-29»;

15.00-17.00 — отрезки улиц Руставели, проспекта Чингиза Айтматова.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Жаштык, Мира, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, переулок Веселый, совхоз «Ала-Тоо»), Бек-Тоо (улицы Именбаева, Эралы, Новая), Малиновка, Кашка-Суу, Ак-Тюз, Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма, ДАВОС, Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, Речная, Подгорная, тупик Алма-Атинский), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Строительная, переулок Чуйский, жилмассив «16 га»), Константиновка (улицы Береговая, Первомайская, Новая, Садовая, Молодежная, Головное сооружение, Парковая, Цветочная, Школьная), Луговое (улицы Алма-Атинская, Северная, Трансформаторная, Садовая, Аламединская, Луговая, Светлая, Новостройка, Мирная, Березовая, переулок Садовый, тупик Северный), Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Пригородное (улицы Арсланбоб, Первомайская, Сибирская, Юбилейная, Маяковского, Садовая, Горького, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Маевка (улицы 8 Марта, Ала-Арчинская, Молодежная, Арычная, Садовая, Набережная, Новая, Молодой Гвардии, Октябрьская, Полевая, Тепличная, Больничная, Восточная, Строительная, Сельская, Совхозная, Тулебердиева, Школьная, Скворцова, Берекет, Биримдик, Замандаш, Келечек, переулок Садовый, жилмассивы «23 га», «2 га», «Кут», «Шаттык», «Ынтымак», «МТФ»), Башкара-Суу, Сарбан, Заречное, Чон-Таш, Васильевка (улицы Набережная, Верхняя, МТФ, Юбилейная, Фрунзе, переулок Клубный, контуры 554, 569, 578), Аламедин (улицы Полевая, Молодежная), Нижняя Ала-Арча (улицы Логвиненко, Новая, переулок Больничный);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Бекнияз, Якупбаева), Манас (улицы Авиагородок, Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Проектируемая, Южная, Новая, Радиоцентральная, Высоцкого, Спортивная, Черемушки, Мира, Степная, Совхозная), Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная, Бекбалаева, Дунганская, Веселая, переулки Свободы, Бозжигит), 1 Мая, Дон-Алыш (улица Дон-Алыш), Асылбаш (улицы Жаны Турмуш, Бира), Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Звездная, Пионерская, Восточная, Интернациональная, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Фрунзе, Ленина, Ленинградская, Краснодарская, Железнодорожная, Кирова, Набережная, переулок Почтовый), Романовка (улица Кирова), Студенческое (улицы Комсомольская, Учебный полигон, Намазалы ажы, Юбилейная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Шевченко, Толстого, Новая), Беш-Орюк (улица Асанбай), Садовое (улица Колхозная), Александровка (улицы Колхозная, Ворошилова, Комсомольская, Западная, Ташкентская, Чапаева, Ключевая, Пушкина), Беловодское (улицы Московская, Токомбаева, Комсомольская, Крупской, Садовая, Октябрьская, городок АДСК, Красноармейская, Пионерская);

Жайылский РЭС

6.00- 17.00 — села Сосновка, Сары-Булак, Кайырма, Бекитей, Боксо-Жол, Суусамыр, перевал Тоо-Ашуу;

9.00-17.00 — Кара-Балта (улица Кошевого), села Жайыл (улица Ленина), Алексеевка (улица Жукова);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Озерное, Чалдыбар (улица Советская);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кен-Булун, Сын-Таш, Свиносовхоз;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Ак-Кудук, Хунчи, Бирдик, Новопокровка (улицы Турсун Баря, Чкалова, Строительная, Мичурина), Сарыжон (улица Сарыжон);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Кайырма (улицы Новостройка, Шамшинская);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — Орловка (микрорайон «Металлург»), села Подгорное, Самансур, Кызыл-Суу (улица Ленина).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (улицы Оторбаева, Пушкина).

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Мырза-Аке, Алтын-Булак, Ак-Жар, Дон-Булак, Керме-Тоо, Анарова, села Кыш-Абад, Беш-Капа, Чоок, Савай-Арык, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсу, Фархад, Ош-3000, Питомник, Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, Кыдырша, Савай, Присавай, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Стант, Тынчтык, города Узген (улицы Мукумий, Улукбек, Иминова, Манаса, Жусупова, Гагарина, Ленина, Кошиева, Эмир Темира, села Черемушки, Чымбай, Тоолос), Ош (жилмассив «Калинин», село Жапалак, микрорайон «Ак-Тилек», улица Эсенжанова).

5 Баткенская область Баткенская область