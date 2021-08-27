Афиша Бишкека на выходные: этнофестиваль, выставки и мастер-классы

Выставки, ярмарки

28 августа. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

28-29 августа. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

22 июня — 30 августа. Выставка «Поколений связующая нить»

В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10-31 августа. Персональная выставка

Сыдыкалы кызы Арууке представит свою живопись.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

13 августа — 1 сентября. Фотовыставка «Возрожденные Кижи — взгляд с высоты»

Специалисты компании Airpano Сергей Семенов и Сергей Румянцев сделали серию уникальных фотоснимков острова Кижи и Кижского архипелага. Лучшие из них представлены на выставке. Музей Кижи — одно из ярчайших светил в культурном созвездии европейской части России и один из крупнейших музеев под открытым небом.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

13 августа — 1 сентября. Выставка «Сюжеты и образы Низами: диалог Востока и Запада»

На выставке представлено 50 красочных планшетов с изображениями 41 музейного предмета из собрания Государственного музея Востока: рукописи, миниатюры, текстиль и живопись, а также предметы быта. Они демонстрируют поистине безграничное влияние, которое оказало и продолжает оказывать творчество Низами на изобразительное искусство разных стран.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 августа — 14 сентября. Выставка «Мой любимый Кыргызстан»

Это первая экспозиция из цикла тематических выставок, посвященных 30-летию независимости Кыргызстана.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

25-31 августа. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Проспект Чуй, 142, 10.00-18.00.

26 августа — 5 сентября. Выставка-ярмарка

Это временный магазин-выставка товаров, целью которого являются привлечение внимания потенциальных покупателей и повышение продаж продукции женщин-предпринимателей.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 10.00-20.00.

27-28 августа. Гаражная распродажа

Можно будет знакомиться, общаться, покупать и продавать и даже просто отдавать даром красивые и нужные вещи.

Кафе «Авокадо», 12.00-21.00.

Концерты, фестивали

27-31 августа. Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел «Оймо-2021»

Цели фестиваля — развитие рынка ремесел в Кыргызстане, возрождение преемственности традиций, сохранение культурного наследия.

Аллея возле кинотеатра «Ала-Тоо», 10.00-20.00.

27-31 августа. Шоурум «Этномода»

В рамкам фестиваля «Оймо» пройдут презентации восьми кыргызских дизайнеров одежды и интерьера.

Галерея «Азия-Арт», 12.00-18.00.

29 августа. Открытие галереи

Новое креативное общественное пространство создают художники граффити во дворе Союза пешеходного туризма. Они оформили стену двора. На открытии галереи посетители смогут увидеть финальный этап создания граффити, а также пообщаться с художниками проекта.

Улица Киевская, 168, 16.00.

Мастер-классы, лекции

28 августа. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс по живописи с акрилом проведет художница Зульфия Акимова. В стоимость включены материалы и кофе-брейк. Регистрация по телефону 0550551293. «Галерея М» (ЦУМ), 14.00. 28 августа. Художественный мастер-класс Желающие смогут попробовать себя в росписи полотна по технике холодный батик — самому популярному направлению окраски ткани. Кофейня—галерея Arte, 11.00-16.00.

Для детей

20-31 августа. Ярмарка Back to School

В программе школьная ярмарка, розыгрыш призов, мастер-классы, детский показ мод, танцевальный баттл, игры, аквагрим.

ЦУМ-2, 12.00-20.00.

29 августа. Художественный мастер-класс

Ребенок под руководством Маргариты Ханафеевой научится пошагово рисовать гуашью и акварельными красками. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ), 13.00, 15.00.

29 августа. Спектакль «Туулган кун»

Спектакль, посвященный 30-летию независимости Кыргызстана, пройдет на кыргызском и русском языках.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.