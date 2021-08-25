26 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — отрезки улиц Алыбаева, Ломоносова;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Новая, Адигине), «Ак-Босого» (улицы Чуй-4 — Чуй-15), «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Эр-Тайлак, Проектируемая);

9.30-13.00 — проспект Чингиза Айтматова, 80/1;

9.30-17.30 — улица Тыныстанова, 6б;

9.30-18.00 — отрезки улиц Элебесова, Фирсова, Васильева, переулки Карагачевый, Охотный, Суусамырский, Орто-Токойский, Джумгальский;

9.30-18.30 — район, ограниченный улицами Карадарьинской, Суванбердиева, Юнусалиева, Скрябина;

11.00-15.00 — отрезки улиц Циолковского, Бакаева, Юдахина, 7-й линии.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Кондучалова, Пушкина, Виноградная), Малиновка, Кашка-Суу, Ак-Тюз, Байтик, Ленинское (улицы Юбилейная, Алма-Атинская, Виноградная, Интернациональная, Набережная, Заречная, Восточная, переулок Северный, Малая ГЭС), Луговое (улицы Новостройка, Мирная, Луговая, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, тупик Первомайский), Маевка (улицы Южная, Пригородная, Новая, Кара-Суйская, Тулебердиева, Школьная, Совхозная, Сельская, Полевая, Набережная, Арычная, Родниковая, Молодой Гвардии, Виноградная, Ала-Арчинская, 8 Марта, Веселая, Сонкольская, Дачная, Больничная, Восточная, Келечек, Тепличная, Строительная, Скворцова, Берекет, Биримдик, Шаттык, Замандаш, Кут, Ынтымак, МТФ, переулок Южный, тупик Новый, жилмассивы «2 га», «23 га», «12 га», «7 га», «Тамырчы», «Садаева», «Умут», «6,9 га»), Пригородное (улицы Нижняя, Артезианская, Полевой Стан, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Ташкентская, 8 Марта, Марата, Новая, Широкая, Серегина, Береговая, Суворова, Эркиндик, Космонавтов, Садовая, Строительная, Юбилейная, Островского, Горького, Гагарина, Лесная, Ынтымак, Жаштык, дачи «Достук»), Степное (улицы Степная, Достук, Новостройка, Ак-Жол, Береке, Изатова, Санатбаева), Васильевка (улицы Набережная, Верхняя, МТФ, Фрунзе, Юбилейная, переулок Клубный, контуры 554, 569, 578), Нижняя Ала-Арча (улицы Чагая, Короткая, Коллекторная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Жылжымышова, Конок, Жыламыш, Кулова), Кун-Туу (улицы Сейдесембаева, Спортивная, Правды, Школьная, тупики Момунжанова, Южный, Исмаила, 60 лет Киргизии), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Сельсоветская, Бакен-Ата, Асанбаева), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская), Манас (улицы Мира, Степная, Совхозная, Проектируемая, Дружбы), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Новая, Школьная, Госпитомник, Суйская, Молодежная, Дорожная, Ак-Чий, Абая, Победы, Токтогула, Шопокова, Абдыкайым, Восточная, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, станция «Кормовик»), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Сокулук (улицы Звездная, Ошская, Кайназаровой, Пионерская, Кирова, Фрунзе, Достук, Свердлова, Ленина, Юбилейная, Полевая, Ленинградская, Школьная, Весенняя, Набережная, Московская, Мира, Победы, Восточная, Садовая, Шопокова, Батаева, Проектируемая, переулки Школьный, Ленинградский, Московский, Юбилейный), Романовка (улицы Фрунзе, Озерная, Полевая, Восточная, Комсомольская, Пионерская, Московская, Юбилейная, Западная, Кирова, Набережная, Гагарина), Студенческое (улицы Комсомольская, Намазалы ажы, Юбилейная), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя, Токтогула, Машиностроительная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улица Советская), Александровка (улица Западная), Беловодское (улица Ленина), Беш-Орюк (улица Асанбай);

Жайылский РЭС

8.00-17.00 — села Жайыл, Эриктуу (улица Центральная), город Кара-Балта (улицы Кошевого, Дорожная, Фрунзенская, Пушкина);

6.00-17.00 — села Сосновка, Сары-Булак, Кайырма, Бекитай, Боксо-Жол, Суусамыр, Тоо-Ашуу;

Панфиловский РЭС

8.00-17.00 — Каинды (улицы Белоброва, Октябрьская, Краснооктябрьская, Заводская, Тихонова, Шопокова, Бейзерц, Ломоносова, переулок Заводской, часть центрального базара, села Джайылма, Киров, Кюрпюльдек);

9.00-17.00 — села Октябрьское (школа), Чалдыбар (улицы Северная, Советская, переулок Клубный);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Буденновка, Красная Речка, Чолпон;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Интернациональное, Боз-Бормак, Жарбаш, Ак-Кудук, Хунчи, Бирдик, Нижний Норус (улица Боконбаева), Дмитриевка (улицы Садовая, Комарова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кайырма (улица Сыдыкова), Шамшы (улица Школьная);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Жаны-Алыш (западная зона), Чым-Коргон (восточная зона).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (улицы Айтматова, Кирова), села Кара-Суу, Кок-Кашат;

9.00-12.00 — село Кенеш.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Кызыл-Жар, Алайку, Салам-Алик, Ак-Жар, Кызыл-Тоо, Колдук, Кызыл-Октябрь, Куршаб, Кароол, город Узген (улица Ленина, села Кенеш, Кызыл-Кырман, Озгоруш).

5 Баткенская область Баткенская область