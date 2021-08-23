Опасные дороги Иссык-Куля. Даже усиленные патрули не охлаждают пыл отдыхающих

На Иссык-Куле работа в усиленном режиме инспекторов ОБДД дает только временный результат. Аварийность в курортной зоне напоминает не дорожную ситуацию, а сводку с полей боевых действий.

Создается впечатление, что приезжающие на отдых люди сознательно пускаются во все тяжкие. Обыденным стало управлять транспортом в алкогольном опьянении. Особенно этим грешит молодежь. А на крутых тачках они забывают даже о собственной безопасности.

Недавно крупное ДТП произошло в селе Бактуу-Долоноту. По предварительным данным, причиной столкновения стало грубо нарушение скоростного режима. От удара «БМВ» и «Тойота» вылетели с дороги и упали вниз с высокого дорожного парапета. Три человека получили травмы различной степени.

За два дня в Чолпон-Ате за время рейда задержали 39 пьяных водителей. Одиннадцать управляли транспортом без документов.

«Кроме того, выявили свыше 350 других нарушений. Больше половины — нарушение скоростного режима. Последнее время в курортной зоне мы усилили посты. Если раньше расстояние между патрульными экипажами составляло около 30 километров, то теперь сократилось до 10 километров», — рассказывает начальник пресс-службы ГУОБДД МВД Тилек Исаев.

Причины большинства дорожно-транспортных происшествий — превышение скоростного режима, обгон с выездом на встречную полосу, пьяная езда за рулем.

Сейчас на трассах Бишкек — Нарын — Торугарт и Балыкчи — Каракол выставлены усиленные милицейские посты. Привлечены дополнительные силы из Бишкека и Чуйской области. Только в Иссык-Кульской области выходят каждые сутки на службу свыше 40 патрульных экипажей. Сотрудники правоохранительных органов постоянно ведут профилактическую работу среди участников дорожного движения.

Фото Юрия Кузьминых. Иссык-Кульских патрульных усилили сотрудниками из Чуйской области и Бишкека

...В 18.00 на стационарном посту на въезде в Чолпон-Ату развод суточной смены. Короткий инструктаж, где стражам порядка напоминают быть вежливыми с водителями и соблюдать законность. После патрульные автомобили разъезжаются по местам дислокации.

Основная масса нарушений происходит, как правило, после полуночи. Это как раз то время, когда люди уезжают после отдыха в пансионаты и кемпинги.

На посту царило заметное оживление. Инспектора ОБДД останавливали почти каждую машину. После проверки документов выборочно предлагали водителям пройти проверку на алкотестере.

«Прежде всего обращаем внимание на поведение водителя. Если прибор показывает наличие алкоголя в крови, везем на экспертизу в наркологию. Только после мы можем сказать, пьян водитель или нет», — говорит патрульный.

Ближе к 22.00 к рейду присоединились сотрудники районной милиции из отдела по борьбе с наркобизнесом.

«Сейчас сезон сбора наркотиков растительного происхождения. Поэтому курьеры всех мастей перевозят зелье. Иногда в качестве перевозчиков криминальные дельцы втемную используют водителей такси и пассажирских микроавтобусов. Поэтому такие рейды необходимы. Помните, неделю назад в селе Сара-Камыш произошло крупное ДТП? Все началось, когда водитель легковушки на посту проигнорировал жезл инспектора к остановке. Он на большой скорости попытался оторваться от преследователей. На одном из поворотов беглец не справился с управлением. Удар был настолько силен, что водитель и его пассажир от полученных травм скончались на месте. Во время осмотра салона разбитой иномарки стало понятно, почему молодые люди пытались скрыться от инспекторов ОБДД. Там нашли несколько килограммов наркотиков», — рассказал один из оперативников.

Фото Юрия Кузьминых. После проверки документов водителям выборочно предлагают проверку на алкотестере

Нашу беседу неожиданно прервал появившийся на трассе пассажирский микроавтобус. Как оказалось, салон бусика был забит под завязку людьми. Милиционеры обратили внимание на трех сидящих молодых людей. Их попросили выйти из салона. У парней проверили документы. Тем временем кинолог со специально обученной собакой проверил салон микроавтобуса.

— Алиса в нашей службе ветеран. В нашей системе она работает почти десять лет. На ее счету более сотни задержаний. Без нее мы, как без рук, — отметил инспектор.

После собаку подвели к подозрительным пассажирам. Она их внимательно обнюхала, но отошла в сторону. Извинившись, оперативники разрешили молодым людям продолжить путь.

Часы показывали далеко за полночь. На улице зарядил проливной дождь. Как признались инспекторы ОБДД, такая погода самое-то для различного рода нарушителей.

Через пять минут на дороге показался крутой джип. Сидевший за рулем мужчина не только отказался предъявлять документы, но и проходить проверку на алкотестере. Пришлось одному из милиционеров сопроводить его в наркологический пункт. Водитель на месте пытался разрулить ситуацию, но, когда понял, что не удастся, потерял интерес к беседе. Он надел на лицо медицинскую маску.

Вскоре на трассе заметили «Тойоту», идущую на большой скорости. Жест инспектора остановиться водитель проигнорировал и заметно прибавил газу. Стражи порядка бросились в погоню.

Через пять минут нарушителей задержали. Ими оказались молодые люди, возвращающиеся с ночной дискотеки. Даже не специалисту было понятно, что вся троица в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составили протокол, а машину отправили на штрафную стоянку.