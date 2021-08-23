24 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-13.00 — улица Чокморова, 185;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Гагарина, Купянской;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого», «Арча-Бешик» (улицы Шабдан, Шералиева, Жайыла Баатыра, Шербет, Ак-Туз, Кара-Кужур), «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Талды-Булак, Ара-Кол);
- 9.30-17.00 — улица Малдыбаева, 34;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Берекет, Шааты, Бегматова);
- 9.30-18.30 — улицы Орозбекова, Ленинградской, Кийизбаева;
- 9.30-18.45 — отрезки улиц Тельмана, Малиновой, Орозбекова, Панфилова, Куренкеева, Баялинова, переулок Донской;
- 13.00-17.00 — улица Тимирязева, 67.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-18.00 — села Ленинское (улицы Новосельская, Мостовая, Восточная, Речная, Коммунарская, Алма-Атинская, Подгорная, Новая, Набережная, тупик Алма-Атинский, ПМК-3), Чон-Таш, Малиновка, Кашка-Суу, Маевка (улицы 8 Марта, Тепличная, Ала-Арчинская, Садовая, Новая, Арычная, Молодежная, Полевая, Набережная, Молодой Гвардии, Октябрьская, переулок Садовый), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Строительная, переулок Чуйский, жилмассив «16 га»), Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Логвиненко, Кыргызская, переулок Северный), Кара-Жыгач (улица Кондучалова), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, переулок Больничный, контуры 569, 578), совхоз «Достук»;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Шалта (улица Калмырза, кошара), Чон-Джар (улица Термечикова), Кун-Туу (дачи), Токбай (улица Исмаила), Кызыл-Туу (улица Жылжымышова), Студенческое (улицы Юбилейная, Комсомольская, Артезианская, Южная, Садовая, Намазалы ажы, Беговая), Ак-Жол (улица Ак-Чий), Манас (улицы Степная, Совхозная, Северная), Сокулук (улицы Кайназаровой, Звездная, Пионерская, Ленина, Ленинградская, переулок Ленина);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улица Гайдара), Александровка (улица Западная), Беш-Орюк (улица Асанбай);
Жайылский РЭС
- 13.00-17.00 — село Эриктуу (улица Акматова);
- 9.00-17.00 — села Полтавка (улица Партизанская), Алексеевка (улица Молодежная);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Озерное, Каратума, Чалдыбар (улицы Советская, Северная, переулок Клубный);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Буденновка, Юрьевка;
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Сарыжон (улицы Сарыжон, Фрунзе), Бирдик (улица Аламанова), Дмитриевка (улицы Садовая, Комарова);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Карагул, Шамшы (улицы Ахунбаева, Школьная);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Самансур (улица Мирная), Жаны-Алыш (улица Комсомольская), Ак-Тюз, город Орловка (улица Центральная).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — Талас (улицы Пушкина, Калинина, Кыргызская, Мира), село Ленина;
- 11.00-16.00 — Талас (улицы Оторбаева, Сарыгулова);
- 9.00-18.00 — Талас (улицы Айтматова, Ломоносова, Мира).
4Ошская область
- 8.00-17.00 — села Кыш-Абад, Беш-Капа, Чоок, Савай-Арык, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсу, Фархад, Ош-3000, Питомник, Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, Кыдырша, Савай, Присавай, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Стант, Тынчтык, сельские управы Чангет, Ийри-Суу, Жыланды, Торт-Куль, Заргер, Баш-Добо.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Катран, Лейлек, села Жаштык, Достук, Арка-2, город Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Ленина, Масалиева, Энгельса, 60 лет Киргизии, Маркса, Султанова, Чехова, 25-го партсъезда, Горького).