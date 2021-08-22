23 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — улица Чокморова, 185;

9.00-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Гагарина, Купянской;

9.00-18.00 — отрезок улиц Серегина, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шабдан, Шералиева, Шербет, Ак-Туз, Кара-Кужур), «Ала-Тоо» (улицы Ара-Кол, Талды-Булак, Улук-Тоо);

9.30-14.00 — микрорайон «Тунгуч», 57-64, 64/1, 64/2, 67, 68, 70, 71;

9.30-17.00 — улица Малдыбаева, 34а;

9.30-18.00 — отрезки улиц Жайылган, Шааты, Оберон, Бегматова, Берекет;

9.30-18.30 — отрезки улиц Салиевой, Ялтинской;

13.00-17.00 — улица Тимирязева, 67.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Маевка (улицы Южная, Совхозная, Пригородная, Молодая Гвардия, Новая, Виноградная, Родниковая, Набережная, Сельская, Полевая, Тулебердиева, Школьная, Ала-Арчинская, Сонкольская, Кара-Суйская, Веселая, Арычная, 8 Марта, Дачная, переулок Южный, тупик Новый, жилмассивы «12 га», «7 га», «Тамырчы», «Садаева», «Умут», «6,9 га»), Пригородное, Арашан, Чункурчак, Татыр, II-е отделение, Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Коллекторная, Короткая, Кыргызская, Зеленая, Тихая, Украинская, Молодежная, Первомайская, Полевая, Чагая, Коллекторная, Луговая, Фрунзе, Логвиненко, Трудовая, Адырская, Солнечная, Панфилова, Белинского, Кара-Суйская, Октябрьская, проспект Мира, переулки Весенний, Школьный, Северный, Советский, Заводской, Колхозный, тупик Логвиненко), Аламедин (улицы Молодежная, Полевая), Торт-Куль (улица Мадиева), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Пушкина, Кондучалова, Садовая, Центральная), Горная Маевка (улица Дорожная), Таш-Добо (улицы Аптечная, Ленина), Ленинское (улицы Восточная, Подгорная, Алма-Атинская), Васильевка (улицы Восточная, Юбилейная, Набережная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Кайназаровой, Звездная, Пионерская, 8 Марта, Школьная, переулок Школьный), Манас (улицы Западная, Широкая, Пионерская, Тупиковая, Зеленая, Комсомольская), Кун-Туу (улицы Правды, Сейдесембаева, Школьная, Спортивная, 60 лет Киргизии, Исмаила, Момунжанова, тупик Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Сельсоветская, Бакен-Ата, Асанбаева), Сарбан (улицы Адигине, Боромбай, Средняя, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак), Студенческое (улицы Юбилейная, Намазалы ажы, Комсомольская), Ак-Жол (улицы Школьная, Киргизская, Молодежная, Абая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кепер-Арык (улицы Абды Касымова, Школьная), Александровка (улицы Западная, Дружба, Ворошилова, Ташкентская, Крупская, Чапаева, Ключевая, Пушкина, Фрунзе, Буденного, Мамайская, Почтовая), Беловодское (улица Ленина, 93, 95, детсад «Бакыт»), Сретенка (улицы Крупская, Токтогула), Ак-Башат, Темен-Суу, Кепер-Арык, Чон-Арык, Мураке, Бала-Айылчы, Джаман-Эчки, Ак-Суу;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Полтавка (улицы Партизанская, Горького, Комсомольская, Центральная, Коминтерна, Октябрьская);

9.00-13.00 — село Жайыл (улица Жекшеналиева);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Вознесеновка, Эфиронос (улица Степная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Красная речка;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Ак-Кудук, Хунчи, Интернациональное, Боз-Бармак, Джар-Башы;

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Шамшы (улицы Ахунбаева, Школьная), Чон-Джар (улица Маданият);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Боролдой (улица Интернациональная).

3 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Кара-Кульджа, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайку, села Кыш-Абад, Беш-Капа, Чоок, Савай-Арык, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсу, Фархад, Ош-3000, Питомник, Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, Кыдырша, Савай, Присавай, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Стант, Тынчтык, город Ош (улицы Масалиева, Ленина, Шакирова, Шамшиева, Столичная Нурматова, Тилеке Баатыра, Мажурум Тал, Монуева, Пахта кочо, Узгенская, Бобулова, Мияшева, Абдразакова).

4 Баткенская область Баткенская область