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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

20-31 августа. Ярмарка Back to School

В программе школьная ярмарка, розыгрыш призов, мастер-классы, детский показ мод, танцевальный баттл, игры, аквагрим.

ЦУМ-2, 12.00-20.00.

24-27 августа. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

23-27 августа. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

22 июня — 30 августа. Выставка «Поколений связующая нить»

В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

27 июля — 25 августа. Выставка «Туш кийизы — сакральные письмена в будущее»

Представлены уникальные старинные туш кийизы из коллекции КНМИИ, а также изделия, вышитые нашими современницами.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

10-31 августа. Персональная выставка

Сыдыкалы кызы Арууке представит свою живопись.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

13 августа — 1 сентября. Фотовыставка «Возрожденные Кижи — взгляд с высоты»

Специалисты компании Airpano Сергей Семенов и Сергей Румянцев сделали серию уникальных фотоснимков острова Кижи и Кижского архипелага. Лучшие из них представлены на выставке. Музей Кижи — одно из ярчайших светил в культурном созвездии европейской части России и один из крупнейших музеев под открытым небом.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

13 августа — 1 сентября. Выставка «Сюжеты и образы Низами: диалог Востока и Запада»

На выставке представлено 50 красочных планшетов с изображениями 41 музейного предмета из собрания Государственного музея Востока: рукописи, миниатюры, текстиль и живопись, а также предметы быта. Они демонстрируют поистине безграничное влияние, которое оказало и продолжает оказывать творчество Низами на изобразительное искусство разных стран.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

26 августа. Кинопремьеры

«Воспоминания» (фантастика). Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное. Однажды появляется клиентка с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день женщина не исчезает без следа.

«БирКунТун» (комедия). История фильма разворачивается вокруг интеллигентного, жизнерадостного старика — Чотона Шеракуна, любящего подтрунивать своего истеричного друга. Потеряв свою корову, главный герой обращается к милиции, однако остается обманутым и теряет доверие даже к родным людям. Полный амбиций Чотон решает добиться справедливости собственными силами.

«Щенячий патруль в кино» (мультфильм). Когда злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства — так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.

«Мартин Иден» (драма). Юный моряк и выходец из низов Мартин Иден случайно знакомится с девушкой из состоятельной семьи Руфью Морз. Влюбившись с первого взгляда и попав под обаяние высшего света, Мартин решает стать достойным своей избранницы. Отныне его жизнь будет посвящена тому, чтобы реализовать пробудившийся писательский дар, добиться славы и руки любимой женщины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204532/
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