20 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — улица Малдыбаева, 32;

9.30-18.30 — улицы Курманджан Датки, Кирова, Огонбаева;

9.00-13.00 — проспект Айтматова, 80/1;

9.00-18.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Максат, Жаштык, Тулебердиева, Тынчтык, Биримдик, Дастан, Жанылык, Сейил), «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Кызыл-Адыр, Актуз, Абдрахманова, Он-Арча, Кара-Кужур, Шербет, Садыбакасова, Кара-Кужур), «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Талды-Булак, Аракол, Ала-Тоо, Кара-Алма, Терек-Сай);

13.00-16.00 — 6-й микрорайон, 20-22, 38-42.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Берлик (улицы Лесная, Токтогул, Новая, Жумалы), Васильевка (улицы Фрунзе, Шаршеналиева, Айбаш, Комсомольская, Верхняя, Солто-Ата, Октябрьская, Набережная, Юбилейная, контуры 578, 569), Лесхоз, Кой-Таш (воинская часть), Кок-Жар (улицы Достук, Конур-Осмон, Кок-Жарская, Шабдана Баатыра, Маликова, Карагул-Акмат, район «Панорамы»), Маевка (улицы Школьная, Новая, Виноградная, Молодой Гвардии, Набережная), Таш-Добо (улицы Аптечная, Ленина), Кара-Жыгач (улицы Шопокова, Тезекбаева);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Мира, Степная, Совхозная), Асылбаш (улицы Жайчи, Новая, Бира, Мира), Сокулук (улицы Ленинградская, Набережная, Кирова, Пионерская, Кайназаровой, Звездная, Ленина), Заря (улицы Пушкина, Юбилейная, Молодежная, Гагарина, Зеленая, Новая, Сокулукская), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джал (улица Сатке), Кызыл-Туу (улицы Табышалиева, Мамеева, Заречная, Абакир, Проектируемая, Свечникова, Билалы, Жыламыш, Ибраимова, Жылжымышова, Кенжебек у. Назара, Якупбаева, Конок, Кулова, Молдобай);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (МТФ), Петровка (улицы Центральная, Луговая), Садовое (улица Степная), Сретенка (улицы Крупской, Токтогула);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Центральная, Луговая, Ключевая, Степная, Мичурина, Чапаева, Дорожная, Кошевого), село Алексеевка (улицы Студенческая, Школьная, Первомайская, Мира, Чапаева, Ватутина, Луговая, центральная часть);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Озерное (улицы Северная, Береговая);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Красная Речка, Кенеш, Ивановка;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Милянфан (улицы Спортивная, Гагарина, Ленина, Речная, Арли Есеза, Восточная, Молодежная, Фрунзе, Давазова, Линейная, Западная, Хаваза, Садовая, Пионерская, Конечная), Норус (улицы Боконбаева, Сарбагышева), Бирдик, Интернациональное, Боз-Бармак, Жарбаш;

12.00-17.00 — села Сарыжон, Ленинское, Чон-Далы, Жайылма;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кош-Кашат, Чон-Джар, Карагул, Шамшы (улицы Ахунбаева, Школьная);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Тегирменти, Кызыл-Суу (улица Ленина), Боролдой (улица Ленина), Борду, Алмалуу, Кызыл-Суу, город Орловка (улица Центральная).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — села Жон-Арык, Кок-Токой, Аманбаево;

9.00-19.00 — села Калинин, Туйто, Таш-Кудук, Кызыл-Октябрь, Кок-Таш, Маданият.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — села Аю, 1 Мая, Заргер, Ничке-Сай, Кайрат, Шоро-Башат, Красный Маяк, Кара-Дыйкан, Жазы, Жаны Озгон, Прогресс, Алтыбай, Ийри-Суу, Чангет, Жыланды, Ана-Кызыл, Кыймыл, Кашка-Терек, Курбан-Кара, Ак-Колот, Сары-Колот, Бирдик, Уч-Добо, Он-Эки-Бел, Нарай, город Ош (улицы Курманджан Датки, Ленина, Жумабаева, Масалиева, Фабричная, Гагарина, Джалал-Абадская, Голубева, Лесхозная, Мичурина, Толстого, Алиева, Молдо Нияза, Фрунзенская).

5 Баткенская область Баткенская область