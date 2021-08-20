Афиша Бишкека на выходные: спектакль, фестиваль и концерты

Театр

20-21 августа. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

Мастерская «705», 19.00.

Выставки, ярмарки

21 августа. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

21-22 августа. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

22 июня — 30 августа. Выставка «Поколений связующая нить»

В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

27 июля — 25 августа. Выставка «Туш кийизы — сакральные письмена в будущее»

Представлены уникальные старинные туш кийизы из коллекции КНМИИ, а также изделия, вышитые нашими современницами.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

10-31 августа. Персональная выставка

Сыдыкалы кызы Арууке представит свою живопись.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

13 августа — 1 сентября. Фотовыставка «Возрожденные Кижи — взгляд с высоты»

Специалисты компании Airpano Сергей Семенов и Сергей Румянцев сделали серию уникальных фотоснимков острова Кижи и Кижского архипелага. Лучшие из них представлены на выставке. Музей Кижи — одно из ярчайших светил в культурном созвездии европейской части России и один из крупнейших музеев под открытым небом.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

13 августа — 1 сентября. Выставка «Сюжеты и образы Низами: диалог Востока и Запада»

На выставке представлено 50 красочных планшетов с изображениями 41 музейного предмета из собрания Государственного музея Востока: рукописи, миниатюры, текстиль и живопись, а также предметы быта. Они демонстрируют поистине безграничное влияние, которое оказало и продолжает оказывать творчество Низами на изобразительное искусство разных стран.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

13-23 августа. Выставка работ учащихся детских художественных школ России Выставка проходит в рамках Перекрестного года России и Кыргызстана и включает 40 работ, созданных в акварели, гуаши, графике и других техниках. Русский дом в Бишкеке, 10.00-18.00.

Концерты, фестивали

21 августа. Фестиваль Boz salkyn

В программе мастер-классы по сбору юрты и рукоделию, традиционные спортивные игры, охота с использованием ловчих птиц, фольклорное представление, выставка-продажа сувениров, дегустация блюд национальной кухни.

Джайлоо Боз-Салкын (возле села Боконбаево), 10.00 −18.00.

21 августа. Концерт группы «Лето из пакета»

Выступит акустический проект, созданный руками и головами трех человек из группы «Стереомарт». Стиль неоднозначный, неодносложный и нескучный.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

22 августа. Симфоническая поэма Genesis

На сцену выйдут музыканты оркестра имени Асанхана Джумахматова, дирижировать будет Михаил Кирхгофф. Чтец — Ассоль Молдокматова. Выступят также академический хор Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и детский хор РСМШ имени Петра Шубина.

Культурный центр «Рух Ордо» (город Чолпон-Ата).

22 августа. Фестиваль китайской стратегической игры Го

В программе мастер-классы и конкурсы, китайская чайная церемония, лекции об истории и правилах игры. Подробнее

Кыргызско-Китайский факультет КНУ, 12.00.

Мастер-классы, лекции

21 августа. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс по живописи с акрилом проведет художница Зульфия Акимова. В стоимость включены материалы и кофе-брейк. Регистрация по телефону 0550551293. «Галерея М» (ЦУМ), 14.00.

Для детей

20-31 августа. Ярмарка Back to School

В программе школьная ярмарка, розыгрыш призов, мастер-классы, детский показ мод, танцевальный баттл, игры, аквагрим.

ЦУМ-2, 12.00-20.00.