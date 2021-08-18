19 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Чокморова, Боконбаева, Молодой Гвардии, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-33 — Чуй-35), улица Скрябина, 19;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Кара-Кужур, Безымянная, Ойсул-Ата, Бердибаева, Набережная), отрезки улиц Садырбаева, Серафимовича, Ташаузской, Курчатова, Поваринской, Тоголока Молдо, Можайского, Саадаева, Щербакова, Кокчетавской, переулки Бреславский, Багижский, Карагайский, Боровской, улица Фрунзе, 613;

9.30-17.00 — улица Малдыбаева, 30а, 30б;

9.30-18.00 — жилмассив «Дордой» (улица Дордой-3);

9.30-18.30 — улицы Ахунбаева, Белорусская, Джантошева, переулок Кубанский;

9.30-19.00 — улицы Боконбаева, 14, Ибраимова, 30, 32, 34, Шопокова, 31, 31/1.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Жаштык, Мира, Байбосун, Фрунзе, Некрасова, Людмилы, переулок Веселый, совхоз «Ала-Тоо»), Бек-Тоо (улицы Именбаев, Эралы, Новая), Мраморное (улицы Южная, Новая, Кольцевая, Урожайная, Целинная, 70 лет Октября, Жетиген, Молодежная, МТФ, Юбилейная, Северная, Ак-Чий, Березовая, Сары-Булак), Керниш (улица Спутник), Кашка-Суу, Байтик (верхняя часть), Маевка (улицы Южная, Пригородная, Новая, Совхозная, Набережная, Школьная, Кара-Суйская, Тулебердиева, Сельская, Полевая, Родниковая, Молодой Гвардии, Виноградная, Ала-Арчинская, Арычная, 8 Марта, Веселая, Дачная, Сонкольская, переулок Южный, тупик Новый, жилмассивы «12 га», «7 га», «Тамырчы», «Садаева», «Умут», «6,9 га»), Пригородное, Ленинское (улицы Садовая, Алма-Атинская, Подгорная, Ключевая, Коммунарская, Набережная, Солнечная, Ленина, Денисенко, переулок Ключевой, тупик Алма-Атинский), Таш-Добо (улицы Абыкан-Ата, Советская);

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — село Асылбаш (улицы Жайчи, Новая, Бира, Мира);

9.00-17.00 — села Манас (улицы Совхозная, Северная, Степная), Сокулук (улицы Ленинградская, Ошская, Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Кайназаровой, Победы, Киевская, Свердлова, Московская, Шопокова, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Краснодарская, Индустриальная, 50 лет Октября, Пионерская, Звездная), 1 Мая, Кызыл-Туу (улицы Мамеев, Заречная, Проектируемая, Свечникова, Билалы, Абакир, Жыламыш, Ибрагимова, Жылжымышова, Кенжебек у. Назара, Якупбаева, Конок, Табышалиев, Кулова, Молдобай), Учкун (улица Береговая), Шалта (улицы Калмырза, Кошара, Исмаила), Кызыл-Туу (улица Жылжымышова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Чапаева), Петровка (улицы Центральная, Заводская, Советская, Беш-Терек, Луговая, Новая, Черняховка, Фрунзе), Беш-Орюк (улица Асанбай), Сретенка (улицы Центральная, Новая, Крупской, 1 Мая, МТФ-1, МТФ-4);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Первомайская, Агрономическая, Студенческая, Красноармейская, Калининская, Фурманова, Громова, Суворова, Центральная, Фрунзенская, Калининская, Учительская, Молодежная, Владимирова, Лермонтова, Панфилова), села Алексеевка (улица Первомайская), Монолдор (улицы Курманова, Шопокова), Сосновка (улицы Первомайская, Ленина, Киевская, Фрунзе, Октябрьская, Крупской, Садовая, Молодежная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Озерное (улица Суусамырская, погранзастава);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Буденновка, Ивановка;

9.00-18.00 — села Милянфан (улицы Ленина, Речная, Гагарина, Восточная, Давазова, Молодежная, Арли Есеза, Фрунзе, Спортивная, Линейная, Западная, Хаваза, Садовая, Пионерская, Конечная), Норус (улицы Боконбаева, Сарбагышева), Хунчи (улицы Гагарина, Ленина);

8.00-17.00 — село Сарыжон (улица Сарыжон);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Шамшы (улицы Ахунбаева, Мира, Школьная), Кайырма (улицы Новостройка, Шамшинская);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Жаны-Алыш (улица Эгинчиева), город Орловка (кирпичный завод).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (район областной больницы, улицы Калинина, Горького, Айтматова);

9.00-18.00 — Талас (улицы Токтогула, Турдалиева);

9.00-19.00 — села Калинин, Туйто, Таш-Кудук, Кызыл-Октябрь, Кок-Таш, Маданият.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — села Тоолос, Чымбай, Курбан-Кара, Ак-Колот, Сары-Колот, Бирдик, Маданият, Мачак, Кайрат, Кенжекул, Партсъезд, Сарай, Эркин, Киров, Конурат, Октябрь, Стант, Тынчтык, Кыш-Абад, Беш-Капа, Чоок, Савай-Арык, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсу, Фархад, Ош-3000, Питомник, сельские управы Мырза-Аке, Алтын-Булак, Капчыгай, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайку, города Узген (улицы Ленина, Гагарина, Кошиева, Мукумий, Улукбек, Иминова, Манаса, Жусупова, Эмир-Темир), Ош (жилмассивы «Калинин», «Беш-Капа», отрезки улиц Петрова, Исанова, Касымова, Мажурум Тал, Пахта-кочо, Бобулова, Мирсаатова, Узгенской, Монуева, Масалиева).

5 Баткенская область Баткенская область