18 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Щербакова, Московской;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Шералиева, Эр-Тайлак, Ак-Шоокум, Ашар, Ойсул-Ата, Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Арча-Бешик), отрезки улиц Уметалиева, Сагынбая Манасчи;

9.30-14.00 — улицы Широкая, 1, 2, 2а, 2б, 3-5, Новосельская, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

9.30-17.00 — улица Малдыбаева, 30в, отрезки улицы Пролетарской, проспекта Жибек Жолу, бульвара Эркиндик;

9.30-17.30 — отрезки улиц Карасаева, Белорусской;

9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куланак, Кок-Жайык, Арстанбап, Босого, Боогачы);

9.30-19.00 — микрорайон «Аламедин-1», 43, 44, 47, 48, 92, 93, 94.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Таш-Добо (улицы Бигельдинова, Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Ала-Тоо, Больничная, Кооперативная, Аптечная, МТФ-1, Абыкан-Ата, Озгоруш, переулки Колхозный, Бейшембаева), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Ай-Булак, переулок Зеленый), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Кыргызская, Коллекторная, Украинская, Тихая), Гроздь (улицы Гроздинская, Садовая, Верхняя Ат-Баши, Пятилетка, Мелиораторов, Заводская), Бирдик (улица Новая), Кок-Жар (улицы Карагул Акмат, Бегимбаева, Кок-Жарская), Карла Маркса (улицы Шопокова, Набережная), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Юбилейная, Солто-Ата, МТФ, переулок Клубный, контуры № 554, 568, 578), Маевка (улицы Школьная, Новая, Виноградная, Молодой Гвардии);

13.00-18.00 — село Лебединовка (улицы Комсомольская, Зеленая, проспект Победы, «Городок энергетиков», 1-3, 14, 14а, 15);

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — село Асылбаш (улицы Ленина, Майтан, Сурабалды, Доолот);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы 8 Марта, Ленина, Ленинградская, Кайназаровой, Цветочная, Набережная, Ошская, Московская, Звездная, Пионерская), Сарбан (улицы Карасуйская, Боромбай, Средняя), Студенческое (улицы Намазалы ажы, Беговая), Учкун (улица Береговая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Чапаева), Петровка (улица Советская), Бала-Айылчы, Беш-Орюк (улица Асанбай), Сретенка (улицы Центральная, Новая, Крупской, 1 Мая, МТФ-1, МТФ-4);

9.30-15.00 — село Спартак;

9.00-18.00 — село Александровка (улицы Мамайская, МТФ);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Жайыл, Алексеевка (улицы Чапаева, Фрунзе);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Советская, Чапаева, Ленина, переулок Колхозный), Келечек (улица Набережная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Красная Речка, Эпкин (улицы Мадиярова, Темирбек), Кен-Булун;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — Кант (улицы Токтогула, Дачная, Тулебердиева, Красноармейская, Куренкеева, Октябрьская, Матросова, Коммунистическая, Победы, Пушкина, Калинина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Шапошникова, Панфилова, Киевская, Безымянная, Мира, Куйбышева, Садовая), села Интернациональное, Бозбармак, Джар-Башы;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Шамшы (улицы Ахунбаева, Мира, Школьная);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Жаны-Жол (улица Центральная), Ильич (улица Центральная), город Орловка (улица Садовая).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (улицы Оторбаева, Маяковского, район мясокомбината);

9.00-18.00 — Талас (улицы Пушкина, Калинина, Кыргызская, Мира), село Кара-Арча.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — села Кенеш, Кызыл-Кырман, Озгоруш, Курбан-Кара, Ак-Колот, Сары-Колот, Бирдик, Маданият, Мачак, Кайрат, Кенжекул, Партсъезд, сельские управы Нур-Абад, Уч-Добо, Салам-Алик, Колдук, Ак-Жар, Кызыл-Тоо, Кызыл-Октябрь, Жалпак-Таш, города Узген (улица Ленина), Ош (жилмассив «Калинина», улицы Петрова, Исанова, Касымова, Мирсаатова, Узгенская, Ленина).

5 Баткенская область Баткенская область