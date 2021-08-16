17 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Московская, 184;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Кара-Кужур, Камбар-Ата, Эр-Тайлак, Шералиева, Ак-Туз), «Колмо» (улицы Кенеш, Илим, Мыскал), «Киргизия», «Ак-Ордо» (улицы Ак-Булак, Урмат, Тулпар, Чынар, Гагарина, Ырыскы, Калыгул-Бай, Седеп, Бийиктик), отрезки улиц Токтоналиева, Жаманбаева, Табалдиева, Худайбергенова;

9.30-17.30 — улица Ахунбаева, 96б, отрезки улиц Карасаева, Белорусской;

9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Чар-Шоокум, Керемет, Шапак);

11.00-12.00 — жилмассив «Чон-Арык».

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Ленинское (улицы Проектируемая, Набережная, Мостовая, Речная, Алма-Атинская, ПМК-3), Мыкан (улица Линейная), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Кондучалова, Пушкина, Виноградная), Беш-Кунгей, Маевка (улицы Совхозная, Южная, Пригородная, Полевая, Новая, Кара-Суйская, Школьная, Тулебердиева, Ала-Арчинская, Сельская, Набережная, 8 Марта, Родниковая, Молодой Гвардии, Виноградная, Арычная, Веселая, Дачная, Сонкольская, Тамырчы, Садаева, переулок Южный, тупик Новый, жилмассивы «12 га», «7 га», «Умут», «6,9 га»), Пригородное, Васильевка (улицы Набережная, Школьная, Юбилейная, Фрунзе, контуры № 578, 569, переулок Почтовый), Кок-Жар (улицы Карагул Акмат, Алымбаева, Кок-Жарская, Конур, Осмон, Егимбаева), Терт-Кель (улицы Кыдыкеева, Кийизбаева, Кумушалиева);

9.00-12.00 — село Аламедин (улицы Молодежная, Суворова, Станционный тупик, жилмассив «Адилет»);

9.00-17.00 — село Аламедин (улицы Первомайская, Гагарина, Некрасова, Полевая, Панфилова, Алма-Атинская, Пионерская, Маяковского, Заводская, тупик Заводской);

Сокулукский РЭС

10.00-16.00 — село Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Сураналы, Шамши, Кашка-Суу, Ноорузбая, Новая, Кайназарова, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны-Турмуш, Омурбека);

10.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Айтматова, Фрунзе, Зеленая, жилмассив «Ынтымак»), Садовое (улицы Панфилова, 50 лет Октября, Степная, Октябрьская, Пушкина, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Заводская, Южная, Гагарина, Матросова), поселки Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая), Северный;

9.30-17.00 — село Ак-Жол (улица Ак-Чий);

9.00-17.00 — села Студенческое (улицы Намазалы ажы, Беговая), Сарбан (улицы Средняя, Адигине, Проектируемая, Ибраимова, Тогуз-Булак), Романовка (улицы Полевая, Комсомольская), Сокулук (улицы Ленинградская, Белинского, Ленина, Новая, Мичурина, Советская, 8 Марта, Цветочная, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Шопокова, Киевская, Московская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Набережная, Кирова, Калинина, Спортивная, Фрунзе, Северная, переулок Северный), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Проектируемая, Пограничная, Тынчтык, Деповская, Усупбаева, Крупской, Западная), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Пограничная, Южная, Ала-Арчинская, Красноармейская, Горького, Школьная, Северная, Полярная, Пушкина, Октябрьская, Проектируемая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Западная, новостройка), Петровка (улица Гайдара), Бала-Айылчы, Беш-Орюк (улицы Ак-Орго, Мааке, Беш-Корукская), Большевик, Заря;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Полтавка (улицы Партизанская, Комсомольская, Коминтерна, Горького, Октябрьская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Алексеевка (улица Первомайская);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Красная Речка, Токтоналиева;

8.30-17.00 — село Кен-Булун;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Ак-Кудук (улицы Северная, Новая жизнь, Пушкина, Токтогула), Хунчи (улицы Школьная, Гагарина), Милянфан (улица Ленина), Интернациональное, Бозбармак, Джар-Башы;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чон-Джар (улица Маданият), Кайырма (улица Сыдыкова);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Тюз (улицы Фоменко, Горная), Джаны-Алыш (улица Эгинчиева), город Орловка (улица Косякова).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — село Наматбек;

9.00-12.00 — село Бакай-Ата.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — села Кыш-Абад, Казак, Беш-Капа, Чоок, Савай-Арык, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсу, Фархад, Ош-3000, Питомник, Агартуу, Маданият, Калинин, Большевик, Зарбалик, Мамажан , Бор-Баш, Жийде, Куршаб, Кызыл-Октябрь, Алча-Басат, Киров, Кунгей, Кысык-Алма, Уч-Капчал, Топор, Ак-Терек, Арал.

5 Баткенская область Баткенская область