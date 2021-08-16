За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 842 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной службы милиции.

По ее данным, 49 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 2, остановили без водительских удостоверений — 32 человека, по проекту «Безопасный город» — 13, иные нарушения — 4 тысячи 746.

На штрафстоянку поставили 310 автомобилей.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать ПДД.