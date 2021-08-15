Афиша Бишкека на неделю: спектакль, выставки и кинопремьеры

17-20 августа. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
16-20 августа. Выставки кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
22 июня — 30 августа. Выставка «Поколений связующая нить»
В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
19 июля — 18 августа. Выставка Таланта Огобаева
В экспозиции представлено более 30 живописных натюрмортов известного художника.
«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.
27 июля — 25 августа. Выставка «Туш кийизы — сакральные письмена в будущее»
Представлены уникальные старинные туш кийизы из коллекции КНМИИ, а также изделия, вышитые нашими современницами.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
10-31 августа. Персональная выставка
Сыдыкалы кызы Арууке представит свою живопись.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.
13 августа — 1 сентября. Фотовыставка «Возрожденные Кижи — взгляд с высоты»
Специалисты компании Airpano Сергей Семенов и Сергей Румянцев сделали серию уникальных фотоснимков острова Кижи и Кижского архипелага. Лучшие из них представлены на выставке. Музей Кижи — одно из ярчайших светил в культурном созвездии европейской части России и один из крупнейших музеев под открытым небом.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
13 августа — 1 сентября. Выставка «Сюжеты и образы Низами: диалог Востока и Запада»
На выставке представлено 50 красочных планшетов с изображениями 41 музейного предмета из собрания Государственного музея Востока: рукописи, миниатюры, текстиль и живопись, а также предметы быта. Они демонстрируют поистине безграничное влияние, которое оказало и продолжает оказывать творчество Низами на изобразительное искусство разных стран.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
13-23 августа. Выставка работ учащихся детских художественных школ России
Выставка проходит в рамках Перекрестного года России и Кыргызстана и включает 40 работ, созданных в акварели, гуаши, графике и других техниках.
Русский дом в Бишкеке, 10.00-18.00.
18 августа. Благотворительная ярмарка
Десять процентов от выручки передадут общественному объединению «Мастерская онкопациентов».
Sierra Coffee (на проспекте Манаса), 12.00-18.00.
19-20 августа. Спектакль «Уя» («Гнездо»)
В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.
Мастерская «705», 19.00.
19 августа. Кинопремьеры
«Охотник за разумом. Схватка» (драма, криминал). Аналитик ФБР Билл Хагмайер в рамках нового исследования поведения серийных убийц проводит ряд интервью с Тедом Банди, который убил более 20 женщин. Харизматичная натура преступника начинает искажать восприятие агента, с каждой встречей ему всю сложнее оставаться объективным и не поддаваться очарованию Банди.
«Вуду» (ужасы). Вернувшись из командировки, Иззи находит свой дом совершенно неузнаваемым, будто в нем поселилось какое-то жуткое зло. Обратившись за помощью, она узнает, что на ее дочерей наложено проклятье. И чтобы его снять, нужно провести новый обряд.
«Кодекс киллера» (боевик). С самого детства она знает, как убивать, и со временем именно это становится ее ремеслом. После смерти наставника ассасины выходят на тропу войны, но и девушка, обученная различным видам единоборства, готова принять вызов. В ее арсенале не только оружие и ножи, но еще и искусство соблазнителя.
«Все о сексе» (комедия). Самостоятельные и беспечные Морган, Кейси и Сэйдж — подруги. Регулярные встречи за коктейлями и пиццей, откровенные шутки, разговоры о сексе, мужчинах, карьере и обо всем на свете помогают девушкам справляться с любыми проблемами.