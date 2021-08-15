Афиша Бишкека на неделю: спектакль, выставки и кинопремьеры

Выставка проходит в рамках Перекрестного года России и Кыргызстана и включает 40 работ, созданных в акварели, гуаши, графике и других техниках.

Русский дом в Бишкеке, 10.00-18.00.

18 августа. Благотворительная ярмарка

Десять процентов от выручки передадут общественному объединению «Мастерская онкопациентов».

Sierra Coffee (на проспекте Манаса), 12.00-18.00.

19-20 августа. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

Мастерская «705», 19.00.

19 августа. Кинопремьеры

«Охотник за разумом. Схватка» (драма, криминал). Аналитик ФБР Билл Хагмайер в рамках нового исследования поведения серийных убийц проводит ряд интервью с Тедом Банди, который убил более 20 женщин. Харизматичная натура преступника начинает искажать восприятие агента, с каждой встречей ему всю сложнее оставаться объективным и не поддаваться очарованию Банди.

«Вуду» (ужасы). Вернувшись из командировки, Иззи находит свой дом совершенно неузнаваемым, будто в нем поселилось какое-то жуткое зло. Обратившись за помощью, она узнает, что на ее дочерей наложено проклятье. И чтобы его снять, нужно провести новый обряд.

«Кодекс киллера» (боевик). С самого детства она знает, как убивать, и со временем именно это становится ее ремеслом. После смерти наставника ассасины выходят на тропу войны, но и девушка, обученная различным видам единоборства, готова принять вызов. В ее арсенале не только оружие и ножи, но еще и искусство соблазнителя.

«Все о сексе» (комедия). Самостоятельные и беспечные Морган, Кейси и Сэйдж — подруги. Регулярные встречи за коктейлями и пиццей, откровенные шутки, разговоры о сексе, мужчинах, карьере и обо всем на свете помогают девушкам справляться с любыми проблемами.