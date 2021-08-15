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Общество

Афиша Бишкека на неделю: спектакль, выставки и кинопремьеры

17-20 августа. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

16-20 августа. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

22 июня — 30 августа. Выставка «Поколений связующая нить»

В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

19 июля — 18 августа. Выставка Таланта Огобаева

В экспозиции представлено более 30 живописных натюрмортов известного художника.

«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.

27 июля — 25 августа. Выставка «Туш кийизы — сакральные письмена в будущее»

Представлены уникальные старинные туш кийизы из коллекции КНМИИ, а также изделия, вышитые нашими современницами.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

10-31 августа. Персональная выставка

Сыдыкалы кызы Арууке представит свою живопись.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

13 августа — 1 сентября. Фотовыставка «Возрожденные Кижи — взгляд с высоты»

Специалисты компании Airpano Сергей Семенов и Сергей Румянцев сделали серию уникальных фотоснимков острова Кижи и Кижского архипелага. Лучшие из них представлены на выставке. Музей Кижи — одно из ярчайших светил в культурном созвездии европейской части России и один из крупнейших музеев под открытым небом.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

13 августа — 1 сентября. Выставка «Сюжеты и образы Низами: диалог Востока и Запада»

На выставке представлено 50 красочных планшетов с изображениями 41 музейного предмета из собрания Государственного музея Востока: рукописи, миниатюры, текстиль и живопись, а также предметы быта. Они демонстрируют поистине безграничное влияние, которое оказало и продолжает оказывать творчество Низами на изобразительное искусство разных стран.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

13-23 августа. Выставка работ учащихся детских художественных школ России

Выставка проходит в рамках Перекрестного года России и Кыргызстана и включает 40 работ, созданных в акварели, гуаши, графике и других техниках.

Русский дом в Бишкеке, 10.00-18.00.

18 августа. Благотворительная ярмарка

Десять процентов от выручки передадут общественному объединению «Мастерская онкопациентов».

Sierra Coffee (на проспекте Манаса), 12.00-18.00.

19-20 августа. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

Мастерская «705», 19.00.

19 августа. Кинопремьеры

«Охотник за разумом. Схватка» (драма, криминал). Аналитик ФБР Билл Хагмайер в рамках нового исследования поведения серийных убийц проводит ряд интервью с Тедом Банди, который убил более 20 женщин. Харизматичная натура преступника начинает искажать восприятие агента, с каждой встречей ему всю сложнее оставаться объективным и не поддаваться очарованию Банди.

«Вуду» (ужасы). Вернувшись из командировки, Иззи находит свой дом совершенно неузнаваемым, будто в нем поселилось какое-то жуткое зло. Обратившись за помощью, она узнает, что на ее дочерей наложено проклятье. И чтобы его снять, нужно провести новый обряд.

«Кодекс киллера» (боевик). С самого детства она знает, как убивать, и со временем именно это становится ее ремеслом. После смерти наставника ассасины выходят на тропу войны, но и девушка, обученная различным видам единоборства, готова принять вызов. В ее арсенале не только оружие и ножи, но еще и искусство соблазнителя.

«Все о сексе» (комедия). Самостоятельные и беспечные Морган, Кейси и Сэйдж — подруги. Регулярные встречи за коктейлями и пиццей, откровенные шутки, разговоры о сексе, мужчинах, карьере и обо всем на свете помогают девушкам справляться с любыми проблемами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203953/
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