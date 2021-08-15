16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Ташкентской;

9.00-17.00 — улица Шевченко, 27;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Набережная), отрезок улицы Уметалиева;

9.30-17.30 — улица Тыныстанова, 8, отрезки улиц Шукурова, Карадарьинской, Джантошева, переулки Ясенский, Койташский;

9.30-19.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Васильева, Орозбекова, Щербакова, Гражданской, переулки Алтайский, Минбулакский, проспект Чуй, 111, 113, 115а;

11.00-15.00 — отрезки улиц Боконбаева, Матросова, Раззакова;

13.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Ара-Кол, Кара-Алма, Талды-Булак), отрезки улиц Бронированной, Гагарина, Юдахина, Бакаева.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Виноградное (улицы Пушкина, Алма-Атинская, Молодежная, Ленина, Алма-Атинская, Фрунзе, Лермонтова, Новостройка, 6-й распред, Советская, Спортивная, Крупской, Виноградная, Чуйская, Токтогула), Полевое (улицы Полевая, Прудная, Садовая, Озерная), Привольное, Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Бакыт, Средняя, Бигельдинова, Абыкан Ата, Больничная, Ленина, Киргизская, Советская), Садовое (улицы 8 Марта, Мыканская, Гидровская, Кара-Суйская, Учхозская, переулок Бегалиева), Аламедин (улицы Зеленая, Суворова, Пушкина, Молодежная, Пролетарская, жилмассив «Адилет», тупик Станционный), Восток (улицы Маркса, Весенняя, Крупской, Ленина, Мирная, Тельмана, Молодежная), ГЭС-3 (школа, АСШ-2), Рассвет, Васильевка (улицы Набережная, Школьная, Юбилейная, переулок Почтовый), Кок-Жар (улицы Карагул Акмат, Егимбаева), Терт-Кель (улицы Кийизбаева, Кумушалиева, Кыдыкеева), Маевка (улицы Родниковая, Жапарова, Набережная, Полевая, Новая, Пригородная, Молодой Гвардии, Кара-Суйская, переулок Южный), жилмассив «Колмо» (улица Жанылык);

Сокулукский РЭС

10.00-17.00 — село Асылбаш (улицы Ленина, Сурабалды, Жайчи, Доолот, Иманкулова);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Мичурина, Краснодарская, Ленинградская, Железнодорожная, Кайназаровой, Пионерская, Набережная, Кирова, Звездная, Восточная, Ынтымак, Первомайская, Фрунзе, переулки Ленина, Первомайский, Монолит), Шалта (улица Калмырза, кошара), Чон-Джар (улица Термечикова), Кун-Туу (дачи), Первое Мая (улица Малобек), Манас (улицы Проектируемая, Дружбы), Ак-Жол (улицы Молодежная, Дачная, Набережная, Школьная, Фрунзе, Госпитомник, Токтогула, Суйская, Дорожная, Абдыкайым, Шопокова, Киргизская, Джамбула, Восточная, Абая, Победы, Новая, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, станция «Кормовик»), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Селекционное (улицы Вишневая, Достук, Арашан, Жаштык, Сары-Озон, Береке, Проектируемая, Кум-Арык, Кипкалова, Средняя-Шорго, 1-я Селекция, Парковая, Степная, Ак-Буура, Иссык-Куль), Новопавловка (улицы Учительская, Колхозная, Комсомольская, Ала-Арчинская, Кирова, Ворошилова, Свердлова, Советская, Садовая, Лавровых, Почтовая, Громовой, Фрунзе, Баетова, Бейшеналиевой, Школьная, Чапаева, Ахунбаева, Дмитрова, Южная, Маяковского, Манаса, Железнодорожная, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Проектируемая, Степная, Гоголя, Таласская, Северная, Ынтымак, Чолпон-Ата, Дуйшембиева, Чон-Арык, Ай-Коль, Азия-Ордо, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Эне-Сай, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Ак-Шоола, Баян, Нур-Заман, Жангир у. Аппаза, Жаштык, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо, Кызыл-Кия, Керме-Тоо, Линия-1, Кызыл-Жар, Деповская, Мектеп, Актилек, Нур, Акиш у. Темирбека, Ийгилик, МТФ-2, Кыргызстан, Адилет, Тасма, Хан-Тенири, Эргеш-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Арсланбап, Досиева, жилмассив «Алтын-Ордо»), Романовка (улицы Полевая, Фрунзе, Московская, Восточная, МТФ), Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Тургенева, Южная, Восточная, Фрунзе, Молодежная, Овражная, Горького, переулки Южный, Забайкальский, скотобойня), поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), Джаны-Джер (улицы 8-9-й Распред, МТФ-2а, Акжар, Молодой Гвардии), город Шопоков (улицы Дружбы, Панфилова, Футбольная, Токтогула, Фрунзе, Восточная, Ленина, Мира, Победы, Машиностроительная, Горького, Гоголя, Полевая, переулок Зеленый);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Чапаева), Петровка (улицы Строительная, Фрунзе, Гайдара), Ак-Торпок, Мураке, Беш-Орюк (улицы Ак-Орго, Мааке, Беш-Корукская), Сретенка;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Центральная, Кошевого, Комарова), села Алексеевка (улицы Гречко, Калинина), Буденновка, Сосновка (улицы Первомайская, Ленина, Киевская, Фрунзе, Октябрьская, Набережная, Крупской, Садовая, дома МИС ДЭУ, дачи «Тюльпан»), дачи «Спутник»;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловское (улицы Октябрьская, Тихонова, Подгорная, Осмонова, Тилебалиева, Центральная, Южная, Первомайская), Каптал (улицы Жаштык, Жапаркулова, Заречная, Центральная);

Иссык-Атинский РЭС

9.30-17.00 — села Ивановка, Юрьевка;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — Кант (1-й микрорайон, 1, 2, 2а, 3-8, 12, 17, улицы Зеленая, Прудовая, Толстого, Полевая, Московская, Морозова, Ломоносова, Маркса, Кирпичная, Новостройка, Коминтерна, Ворошилова, Школьная, Куренкеева), село Новопокровка (улица Линейная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Шамшы (улица Мира), Карагул;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Ильичевское, Жаны-Алыш (улица Эгинчиева), Алмалуу (улица Манаса), Ак-Тюз.

3 Таласская область Таласская область

9.00-18.00 — Талас (район автовокзала, жилмассив «Ак-Калпак»);

9.00-17.00 — Талас (улицы Горького, Москвиченко), села Козучак, Арашан, Аманбаево, Кенеш.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Заргер, Ийри-Суу, Чангет, Жыланды, Баш-Добо, Тоо-Моюн, Ылай-Талаа, Кара-Кулжа, Кара-Гуз, Сары-Булак, Кенеш, Капчыгай, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайку, Он-Эки-Бел, Тоолос, села Зарбалик, Мамажан, Агартуу, Маданият, Калинин, Большевик.

5 Баткенская область Баткенская область