Когда закончат ремонт улицы Руставели, рассказали в мэрии Бишкека

На улице Руставели, согласно данным управления капитального строительства, работы проводят непрерывно. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Отмечается, что на сегодняшний день там уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. Полностью завершить ремонт улицы обещают до 15 сентября 2021 года.

Ранее на затянувшийся ремонт улицы Руставели в Бишкеке пожаловались горожане. «Все перекопали, работы не ведутся. Сюда не могут проехать мусоровозы. Ремонт начинали весной, но уже лето. Может, в следующем году закончат? Здорово!» — сказала жительница столицы.