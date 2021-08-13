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Общество

Когда закончат ремонт улицы Руставели, рассказали в мэрии Бишкека

На улице Руставели, согласно данным управления капитального строительства, работы проводят непрерывно. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Отмечается, что на сегодняшний день там уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. Полностью завершить ремонт улицы обещают до 15 сентября 2021 года.

Ранее на затянувшийся ремонт улицы Руставели в Бишкеке пожаловались горожане. «Все перекопали, работы не ведутся. Сюда не могут проехать мусоровозы. Ремонт начинали весной, но уже лето. Может, в следующем году закончат? Здорово!» — сказала жительница столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203932/
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