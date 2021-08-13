Взносы в школах. В Минобразования заверяют, что не предлагали их узаконить

Минобразования не предлагало узаконить какой-то определенный школьный взнос. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, это прозвучало просто для обсуждения, как один из вариантов.

«Во многих школах есть общественные объединения, фонды. Да, они выполняют свою задачу, помогают школам укреплять материально-техническую базу, создавать условия для детей. С одной стороны, это плюс, но с другой — есть огромное количество жалоб и заявлений от родителей. Это бесконечный тяжелый процесс. Поэтому мы ищем пути выхода. Мы надеемся, что экономика будет быстро развиваться и у страны будет великолепная возможность спокойно обеспечивать материально-техническую базу своих школ. Да, Минфин старается, но на все наши нужды на 100 процентов пока не хватает. Поэтому ищем разные пути выхода из ситуации», — сказала Надира Джусупбекова.

И если правовые нормы не позволяют узаконить сооплату, то значит, так тому и быть. Значит, надо искать другие пути выхода из этой ситуации. Надира Джусупбекова

«Одним из выходов является грамотность самих родителей. Вхождение в эти объединения добровольное, насильно туда включать не могут. Если каждый родитель будет знать свои права, то будет намного меньше жалоб», — отметила замминистра.

Она добавила, что сейчас в Минобразования создается рабочая группа из юристов, родителей, экспертов и руководителей школ для анализа ситуации и поиска путей выхода из нее.

Ранее глава профильного ведомства Болотбек Купешев заявил, что в школах Кыргызстана могут ввести сооплату. Он озвучил примерные размеры — 1 тысяча сомов в городах и 800 сомов в селах.

Президент КР Садыр Жапаров выступил категорически против этого.