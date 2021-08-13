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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 205,3 миллиона, умерли более 4,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 711 тысяч 296 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 205 миллионов 372 тысячи 964 человека. Больше всего зараженных в США (36 миллионов 306 тысяч 626), Индии (32 миллиона 77 тысяч 706), Бразилии (20 миллионов 285 тысяч 67), Франции (6 миллионов 469 тысяч 753), России (6 миллионов 447 тысяч 229), Великобритании (6 миллионов 208 тысяч 908), Турции (6 миллионов 18 тысяч 455), Аргентине (5 миллионов 66 тысяч 253), Колумбии (4 миллиона 856 тысяч 595), Испании (4 миллиона 677 тысяч 883), Италии (4 миллиона 420 тысяч 429), Иране (4 миллиона 320 тысяч 266) и Германии (3 миллиона 814 тысяч 335).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 334 тысяч 178. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 400 человек. В том числе в США всего скончались 619 тысяч 93 человека, Бразилии — 566 тысяч 896, Индии — 429 тысяч 669, Мексике — 246 тысяч 811, России — 165 тысяч 201, Великобритании — 131 тысяча 16 и Италии — 128 тысяч 334.

В Кыргызстане зарегистрировали 171 тысячу 238 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 729 тысяч 16, Узбекистане — 140 тысяч 210, Таджикистане — 15 тысяч 862.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203890/
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