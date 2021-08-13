Для зараженных COVID-19 свободны 565 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 565 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 13 августа:

Национальный хирургический центр — 3;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 58;

Клинический родильный дом № 2 — 58;

Национальный центр кардиологии и терапии — 12;

Чуйская областная объединенная больница — 38;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 55;

Национальный центр онкологии и гематологии — 27;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 35;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 88;

Республиканский центр наркологии — 87;

Военный госпиталь — 35;

Национальный центр охраны материнства и детства — 34;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 35.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 171 тысячу 238 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.