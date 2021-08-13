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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеет 5 тысяч 951 человек, 787 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 5 тысяч 951 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 3 тысячи 668 пациентов, в больницах — 2 тысячи 283. В том числе 155 человек — в крайне тяжелом состоянии, 632 — в тяжелом. Состояние 1 тысячи 478 больных (или 62 процента) оценивают как средней тяжести, 18 пациентов — в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 656 человек, из них в Бишкеке — 110, Оше — 1, Чуйской области — 131, Ошской — 44, Таласской — 19, Нарынской — 44, Иссык-Кульской — 99, Джалал-Абадской — 120, Баткенской — 88.

С начала марта 2020 года выздоровели 161 тысяча 450 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203874/
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