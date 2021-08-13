09:05
USD 84.79
EUR 99.60
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще семь человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще семь человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано четыре летальных исхода, Иссык-Кульской области — два, Баткенской — один.

С марта 2020 года в республике скончались 2 тысячи 433 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203873/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирусом болеет 5 тысяч 951 человек, 787 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 468 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 171 238
COVID-19. В июле в кол-центр 118 поступило 67 тысяч 337 обращений
COVID-19. Сколько государство тратит на лечение одного пациента
COVID-19 в мире. Заразились более 204,6 миллиона, умерли более 4,3 миллиона
Для зараженных COVID-19 свободна 581 койка в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились пять медработников
Коронавирусом болеют 6 тысяч 153 человека, 836 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек
В КР выявили 417 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 170 770
Популярные новости
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Нападение на&nbsp;кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников Нападение на кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников
Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из&nbsp;России Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из России
Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в&nbsp;Бишкеке Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в Бишкеке
Бизнес
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
Депозитная акция &laquo;Керемет Банка&raquo; продолжается! Поздравляем первых победителей! Депозитная акция «Керемет Банка» продолжается! Поздравляем первых победителей!
Оплачивай услуги &laquo;Банка Компаньон&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии! Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!
13 августа, пятница
09:02
Коронавирусом болеет 5 тысяч 951 человек, 787 — в тяжелом состоянии Коронавирусом болеет 5 тысяч 951 человек, 787 — в тяжел...
08:59
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще семь человек
08:56
В КР выявили 468 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 171 238
08:55
Прокурора, подозреваемого в вымогательстве взятки, полностью оправдали
08:39
Вакцинация от COVID-19. В Кыргызстане признаны сертификаты 19 стран
12 августа, четверг
23:55
WhatsApp представил функцию переноса чатов с iOS на Android
23:26
Кабриолет будущего. Audi показала электромобиль-трансформер
22:50
В Китае обнаружен древнейший в мире монетный двор