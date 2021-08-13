В Бишкеке 13 августа небольшая облачность, вечером возможен дождь. Температура воздуха ожидается +31 градус. День уменьшился до 14 часов 2 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-12.00 — отрезки улиц Боконбаева, Раззакова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-41, Чуй-45, Тулебердиева);

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сулуу-Тор, Кара-Коо, Термечикова, Он-Арча, Шербет, Чортекова, Эр-Тайлак, Ак-Тан, Масалиева, Абдрахманова, Кызыл-Адыр, Набережная, Бердибаева, Арча-Бешик), улица Чокморова, 185;

9.00-18.00 — отрезки улиц Васильева, Ганди;

9.30-17.00 — улица Тыныстанова, 8а, жилмассив «Эне-Сай» (улицы Энесай-12 — Энесай-15);

9.30-18.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Пролетарской, Мичурина, бульвара Эркиндик;

9.30-18.30 — улицы Курманджан Датки, Набережная, Торекула Айтматова, Абдрахманова (от улицы Куренкеева до улицы Ленинградской), проспект Жибек Жолу.

У кого намечается той

Евгения Строкова

Родилась 13 августа 1965 года. Депутат Жогорку Кенеша по списку Социал-демократической партии Кыргызстана.

Эсен Шерботоев

Родился 13 августа 1975 года. Генеральный директор ГП «Кыргыз почтасы».

Дуйшон Торокулов

Родился 13 августа 1981 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Международный день левшей

Международный день леворуких впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990-м.

День левшей призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

Фото М-Вектор

Согласно статистическим данным, от 3 до 10 процентов населения Земли — левши.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Касымалы Джантошев

15 сентября 1904 года в селе Тенизбай (ныне Ак-Суйский район) родился кыргызский литературный и общественный деятель, писатель, драматург, переводчик, актер, режиссер Касымалы Джантошев.

В 1926-м он написал свою первую одноактную пьесу «Пастухи», в 1928 году создал многоактную пьесу «Карачач» («Черноволосая»), положившую начало национальной драматургии.

Известен читателям и как автор ряда значительных художественных произведений в прозе (повести «Двое молодых», «Пламенная молодежь», «Чабан с Хан-Тенгри»). Главная книга в творчестве — эпическое полотно «Каныбек», один из первых кыргызских романов, написанный в духе романтического реализма.

Умер 13 августа 1968-го.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

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