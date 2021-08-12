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Общество

В Китае обнаружен древнейший в мире монетный двор

Группа китайских археологов обнаружила в провинции Хэнань свидетельства древнейшего в мире производства монет — его возраст превышает 2 тысячи 600 лет. Свои находки ученые описали в журнале Antiquity.

Считается, что использовать монеты в качестве платежного средства начали на территориях современных Турции, Китая и Индии. Монеты уже использовались в Лидийском царстве. Древнейшие из них датируются 630 годом до нашей эры, а возраст древнейшего обнаруженного лидийского монетного двора составляет около 2 тысяч 500 лет. Находили монетные дворы аналогичного возраста и на территории КНР, однако датировать их можно лишь относительно, причем только по остаткам керамики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203841/
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