В Кыргызстане нет понимания, что ремесло является важной составляющей экономики

В Кыргызстане нет понимания, что ремесленничество является важной составляющей экономики. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Международного фестиваля традиционной культуры и ремесел «Оймо-2021» Динара Чочунбаева.

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По ее словам, в последнее время государство стало больше обращать внимание на ремесленников. И этому способствовали Всемирные игры кочевников.

«Государство увидело, что культурный туризм, ремесла — это тоже часть экономики. И что на этом государство может зарабатывать», — добавила Динара Чочунбаева.

«Тони Блэр как-то сказал, что на рок-н-ролле Англия сегодня больше зарабатывает, чем на угольных шахтах. Это говорит о том, что правительство прекрасно понимает ценность культуры как экономической составляющей. У нас пока, к большому сожалению, такого понимания среди наших правителей нет», — считает она.