13 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Боконбаева, Раззакова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-41, Чуй-45, Тулебердиева);

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сулуу-Тор, Кара-Коо, Термечикова, Он-Арча, Шербет, Чортекова, Эр-Тайлак, Ак-Тан, Масалиева, Абдрахманова, Кызыл-Адыр, Набережная, Бердибаева, Арча-Бешик), улица Чокморова, 185;

9.00-18.00 — отрезки улиц Васильева, Ганди;

9.30-17.00 — улица Тыныстанова, 8а, жилмассив «Эне-Сай» (улицы Энесай-12 — Энесай-15);

9.30-18.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Пролетарской, Мичурина, бульвара Эркиндик;

9.30-18.30 — улицы Курманджан Датки, Набережная, Торекула Айтматова, Абдрахманова (от улицы Куренкеева до улицы Ленинградской), проспект Жибек Жолу.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Карла Маркса (улицы Набережная, Шопокова, Киевская, Ленина, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодой Гвардии, Пионерская, Крупской), Заречное, Маевка (улицы Жапарова, Южная, Пригородная, Новая, Школьная, Кара-Суйская, Тулебердиева, Совхозная, Сельская, Полевая, Набережная, Родниковая, Ала-Арчинская, Дачная, Саадаева, Молодой Гвардии, Виноградная, Арычная, 8 Марта, Веселая, Сон-Кольская, переулки Южный, Дачный, тупик Новый, жилмассивы «12 га», «7 га», «6,9 га», «Тамырчы», «Умут»), Пригородное, Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Фрунзе, Жаштык, Мира, Байбосун, Некрасова, Людмилы, переулок Веселый, совхоз «Ала-Тоо»), Бек-Тоо (улицы Именбаева, Эралы, Новая), Беш-Кунгей (улицы Масадыка, Чотобаева, Сарбагыша, Ордобай уулу Карыпбая, Токсуманова, Карыпбая, Молдобаева, Проектируемая), Кок-Жар (улицы Карагул Акмат, Егимбаева), Ленинское (улицы Восточная, Подгорная, Алма-Атинская), Лебединовка (проспект Победы), жилмассив «Колмо» (улица Жанылык);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная, Бекбалаева, Дунганская, Веселая, Дача, переулки Свободы, Бозжигит), 1 Мая (улицы Калык, Джаштык, Малобек, Сырдыбай), Ден-Алыш (улицы Ден-Алыш), Студенческое (улица Комсомольская, учполигон), Асылбаш (улицы Жаны Турмуш, Бира, Ленина, Сурабалды, Жайчи, Доолот, Иманкулова), Лесное (улицы Новая, Западная, Средняя, Северная, Проектная, Центральная, Ат-Башинская, Восточная), Комсомольское (улицы Восточная, Проектируемая, Лесная, Чуйская, Дорожная, Южная, Тупик, Новая, Строительная), Манас (улицы Северная, Новая, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира, Широкая, Пушкина, Проектируемая, Дружбы, Зеленая, Пионерская, Тупиковая, Переулочная, Гагарина, Заводская, Средняя, Новая, Южная, Высоцкого, Ат-Башинская, птицефабрика), Джал (улицы Сатке, Интернационал), Новопавловка (улицы Колхозная, Комсомольская, Кирова, Фрунзе, Садовая, Свердлова, Советская, Ала-Арчинская, Бейшеналиевой, Лавровых, Железнодорожная, Ворошилова, Почтовая, Южная, Громовой, Школьная, Манаса, Учительская, Баетова, Чапаева, Ахунбаева, Дмитрова, Степная, Маяковского, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Таласская, Проектируемая, Гоголя, Северная, Ынтымак, Чон-Арык, Дуйшембиева, Ай-Коль, Азия-Ордо, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Эне-Сай, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир у. Аппаза, Жаштык, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо, Проектируемая, Кызыл-Кия, Керме-Тоо, Деповская, Мектеп, Актилек, Нур, Акиш у. Темирбека, Ийгилик, МТФ-2, Кыргызстан, Адилет, Тасма, Эргеш-Ата, Жетиген, Арсланбап, Досиева, Линия-1-13, Алтын-Казык, Переулок-1, Крупской, Кожомкула, Гагарина, Учительская, жилмассивы «Терек-Суу», «Алтын-Ордо», «Чон-Арык»), Романовка (улицы Фрунзе, Московская, Восточная, Полевая, МТФ), Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Тургенева, Южная, Восточная, Фрунзе, Молодежная, Овражная, Горького, переулки Южный, Забайкальский), Джаны-Джер (улицы 8-9-й Распред, МТФ-2а, Акжар, Молодой Гвардии), Сокулук (улицы Краснодарская, Железнодорожная, Восточная, Фрунзе, Первомайская, Ошская, Ынтымак, переулок Первомайский), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, станция «Кормовик»), Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, 1-я Селекция, Парковая, Средняя Шорго, Вишневая, Степная, Ак-Буура, Иссык-Куль), город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Токтогула, Фрунзе, Восточная, Ленина, Машиностроительная, Горького, Панфилова, Мира, Победы, Гоголя, Полевая, переулок Зеленый), поселок Восточный (улицы Гагарина, Кыргызская, Новостройка, МТФ-2);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Пионерская, Чапаева), Ак-Торпок (улица Центральная), Беш-Орюк (улицы Ак-Орго, Мааке, Беш-Корукская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Алексеевка, город Кара-Балта (улицы Центральная, Кошевого, Комарова);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдыбар (улицы Навои, Калинина, Ленина, Октябрьская, Первомайская, Советская, Молодежная);

Иссык-Атинский РЭС

9.30-17.00 — село Ивановка;

9.00-17.00 — село Эпкин;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Интернациональное (улица 1 Мая), Сарыжон (улицы Арашан, Школьная);

8.00-18.00 — Кант (улица Толстого), села Новопокровка (улицы Кирпичная, Чехова, Чкалова, Логвиненко, Токтогула, Лермонтова);

Чуйский РЭС

9.00-16.00 — села Чон-Джар (улицы Эмгекчил, Нижняя), Маданият (улицы Маданиятская, Школьная);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кичи-Кемин (улица Жетимишова), Алмалуу (улица Манаса), Жаны-Алыш (улица Эгинчиева).

3 Таласская область Таласская область

9.00-18.00 — Талас (район автовокзала, жилмассив «Ак-Калпак»).

4 Ошская область Ошская область