COVID-19 в мире. Заразились более 204,6 миллиона, умерли более 4,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 736 тысяч 646 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 204 миллиона 661 тысяча 668 человек. Больше всего зараженных в США (36 миллионов 185 тысяч 761), Индии (32 миллиона 36 тысяч 511), Бразилии (20 миллионов 245 тысяч 85), Франции (6 миллионов 440 тысяч 82), России (6 миллионов 425 тысяч 918), Великобритании (6 миллионов 176 тысяч 23), Турции (5 миллионов 996 тысяч 194), Аргентине (5 миллионов 52 тысячи 884), Колумбии (4 миллиона 852 тысячи 323), Испании (4 миллиона 660 тысяч 473), Италии (4 миллиона 413 тысяч 162), Иране (4 миллиона 281 тысяча 217) и Германии (3 миллиона 808 тысяч 838).
В Кыргызстане зарегистрировали 170 тысяч 770 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 720 тысяч 842, Узбекистане — 139 тысяч 285, Таджикистане — 15 тысяч 862.