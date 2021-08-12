COVID-19 в мире. Заразились более 204,6 миллиона, умерли более 4,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 736 тысяч 646 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 204 миллиона 661 тысяча 668 человек. Больше всего зараженных в США (36 миллионов 185 тысяч 761), Индии (32 миллиона 36 тысяч 511), Бразилии (20 миллионов 245 тысяч 85), Франции (6 миллионов 440 тысяч 82), России (6 миллионов 425 тысяч 918), Великобритании (6 миллионов 176 тысяч 23), Турции (5 миллионов 996 тысяч 194), Аргентине (5 миллионов 52 тысячи 884), Колумбии (4 миллиона 852 тысячи 323), Испании (4 миллиона 660 тысяч 473), Италии (4 миллиона 413 тысяч 162), Иране (4 миллиона 281 тысяча 217) и Германии (3 миллиона 808 тысяч 838).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 323 тысяч 778. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 436 человек. В том числе в США всего скончались 618 тысяч 454 человека, Бразилии — 565 тысяч 748, Индии — 429 тысяч 179, Мексике — 246 тысяч 203, России — 164 тысячи 413, Великобритании — 130 тысяч 921 и Италии — 128 тысяч 304.

В Кыргызстане зарегистрировали 170 тысяч 770 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 720 тысяч 842, Узбекистане — 139 тысяч 285, Таджикистане — 15 тысяч 862.